دعوة من مجلس إدارة الزمالك لكل مرشحي الانتخابات

وجه مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب الدعوة لكل مرشحي الانتخابات الأخيرة للاجتماع في مقر النادي في الـ14 من شهر نوفمبر الجاري.

وجاء بيان الزمالك كالتالي:

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب توجيه الدعوة لكل أبناء النادي من السادة الذين خاضوا الانتخابات الأخيرة، للاجتماع في مقر النادي بميت عقبة يوم 14 نوفمبر الجاري، في إطار تأكيد المجلس إنه لا إقصاء لأى فرد أو طرف هدفه خدمة نادي الزمالك، ومن أجل الوصول إلى حلول وتفاهمات بشأن التحديات التي تواجه النادي خلال الفترة الحالية.

ويؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك احترامه لكافة الأطراف ودعوتهم للمشاركة في تحمل المسؤولية من خلال عمل جماعي منظم يؤسس لمرحلة جديدة، للتأكيد على أن شعار الزمالك أولا هو الحقيقة الواقعة، وأن الزمالك يسع ويحترم الجميع.

وكانت الانتخابات التي أقيمت قبل عدة أسابيع أسفرت عن فوز القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب.

وترشح في الانتخابات كل من:

منصب الرئيس:

ماجد فاروق الحنبلي

ميرفت السيد أحمد

فاروق جعفر

حسين لبيب

عمر هريدي

منصب نائب الرئيس:

هاني العتال

هشام نصر

أحمد عبد الغني

منصب أمين الصندوق:

كريم عادل عبيد

عبد المجيد سليم

محمد قدري

حسام المندوه الحسيني

محمد المأوى

منصب العضوية فوق السن:

مصطفى عبد الخالق

هشام كاسب

محمد رشاد حسن

محمد رشاد المدهون

سماح سعيد

حسام المندور

السيد متولي

أحمد عفيفي

الحسيني سمير

أسامة فاروق

رجب رواش

أحمد فودة نصير

أشرف إمام عبد السلام

مروة أمير الرفاعي

حمدية كمال علي

أحمد عبادة

سيف الإسلام محمد يوسف

مروة البورجي

نجلاء الناجي

نجلاء خليفة

طارق عبد العال

رفعت شبل

سامح سوني

علاء مقلد

حاتم السيد

شيرين الفقي

شريف إسلام

هشام يكن

أحمد سليمان

هاني برزي

هاني شكري

حسين السيد

محمد طارق

عمرو أدهم

مجدي صادق

ماهر شكران

محمود سامي

مروة البرجي

مروة أمير

منصب العضوية تحت السن:

هشام نصر إبراهيم

محمد خالد الصادق

أحمد هاني زادة

علي العاطفي

ياسمين الشريف

إيهاب عصمت

أحمد النمس

رامي نصوحي

أحمد خالد

خالد الزيات

نيرة الأحمر

آية هشام

محمد عودة

محمد بحبح