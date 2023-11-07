التشكيل - ثلاثي في هجوم دورتموند.. ولونجستاف مع جيماريش في وسط نيوكاسل

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 - 19:02

كتب : FilGoal

نيوكاسل ضد دورتموند

أعلن كل من إدين تيرزيتش مدرب بروسيا دورتموند وإدي هاو مدرب نيوكاسل تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويحل نيوكاسل ضيفا على دورتموند في ملعب سيجنال إيدونا بارك في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويقود نيكلاس فولكروج هجوم دورتموند بجوار جوليان براندت وكريم أديمي.

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وجاء تشكيل دورتموند بالكامل كالتالي:

الحارس: جريجوري كوبيل.

الدفاع: جوليان رييرسون – نيكو شلوتربيك – ماتس هوملز – نيكلاس سولي.

الوسط: فيليكس نميتشا – صالح أوزكان – مارسيل سابيتزير.

الهجوم: جوليان براندت – نيكلاس فولكروج - كريم أديمي.

ويلعب نيوكاسل ببرونو جيماريش وسيان لونجستاف وجو ويلوك بوسط ملعب نيوكاسل.

وجاء تشكيل نيوكاسل كالتالي:

الحارس: نيك بوب.

الدفاع: كيران تربيبير – جمال لاسيليس – فابيان شار – لويس هال.

الوسط: سيان لونجستاف – برونو جيماريش – جو ويلوك.

الهجوم: تينو ليفرامينتو – كالوم ويلسون – جويلينتون.

ويحتل دورتموند المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن نيوكاسل صاحب المركز الثالث.

نيوكاسل دوري أبطال أوروبا بروسيا دورتموند
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