دوري المحترفين - بلع لسانه.. نقل مدافع طنطا إلى المستشفى

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 - 18:51

كتب : رضا السنباطي

نصر عبد الرازق لاعب طنطا

تعرض نصر عبد الرزاق مدافع نادي طنطا إلى إصابة بالغة خلال مباراة فريقه أمام بتروجت.

ويلعب طنطا أمام بتروجت على ملعب بتروسبورت ضمن ختام الجولة السابعة من المسابقة.

وتعرض نصر عبد الرازق لحالة بلع لسان، ليتدخل مجدي إبراهيم طبيب نادي طنطا لإنقاذه في الملعب.

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وتم نقل اللاعب إلى أقرب مستشفى بشكل فوري بناء على تعليمات الجهاز الطبي.

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