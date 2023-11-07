خبر في الجول – غياب معلول عن مباراتي الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا والجونة
الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 - 18:49
كتب : أحمد الخولي
يغيب علي معلول الظهير الأيسر للأهلي عن مباراتي الفريق المقبلتين بسبب الإصابة.
وأعلن أحمد جاب الله طبيب الأهلي في وقت سابق إصابة علي معلول بشد في العضلة الخلفية.
وحسبما علم FilGoal.com فإن اللاعب التونسي لن يكون بمقدوره المشاركة في مباراتي سيراميكا كليوباترا والجونة المقبلتين بسبب تلك الإصابة.
وأجرى معلول أشعة وهي ما أثبتت إصابته بشد في العضلة الخلفية.
وغاب معلول عن المشاركة في مران اليوم الثلاثاء واكتفى بخوض تدريبات استشفائية في الجيمانزيوم.
ويواجه الأهلي منافسه سيراميكا غدا الأربعاء في لقاء مؤجل من الجولة الثانية من الدوري.
فيما يواجه الجونة السبت المقبل في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة.
ويحتل الأهلي المركز السابع في الترتيب بتسع نقاط من ثلاث مباريات خاضها.
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