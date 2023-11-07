تشكيل برشلونة - ألونسو وروميو أساسيان ضد شاختار.. ورافينيا يقود الهجوم

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 - 18:44

كتب : FilGoal

احتفال إلكاي جوندوجان بهدف برشلونة في ريال مدريد

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد شاختار.

ويحل برشلونة شيفا على شاختار في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويلعب ماركوس ألونسو بشكل أساسي كظهير أيسر، كما يلعب أوريول روميو.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: مارك أندري تير شتيجن.

الدفاع: جواو كانسيلو – أندرياس كريستينسن – رونالد أراوخو – ماركوس ألونسو.

الوسط: إلكاي جوندوجان – أوريول روميو – جافي.

الهجوم: رافينيا – روبيرت ليفاندوفسكي – فيران توريس.

وحقق برشلونة الفوز في أول ثلاث مباريات بدوري الأبطال محققا العلامة الكاملة.

برشلونة دوري أبطال أوروبا شاختار
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