تشكيل برشلونة - ألونسو وروميو أساسيان ضد شاختار.. ورافينيا يقود الهجوم

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد شاختار.

ويحل برشلونة شيفا على شاختار في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويلعب ماركوس ألونسو بشكل أساسي كظهير أيسر، كما يلعب أوريول روميو.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: مارك أندري تير شتيجن.

الدفاع: جواو كانسيلو – أندرياس كريستينسن – رونالد أراوخو – ماركوس ألونسو.

الوسط: إلكاي جوندوجان – أوريول روميو – جافي.

الهجوم: رافينيا – روبيرت ليفاندوفسكي – فيران توريس.

وحقق برشلونة الفوز في أول ثلاث مباريات بدوري الأبطال محققا العلامة الكاملة.