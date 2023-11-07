منافس الأهلي المحتمل - تمثال جديد يثير الجدل في اتحاد جدة

أثار تواجد تمثال في ملعب مباراة اتحاد جدة أمام القوة الجوية جدلا واسعا.

وفاز القوة الجوية على اتحاد جدة بهدفين دون ضمن الجولة الرابعة من دوري المجموعات بدوري أبطال آسيا.

المباراة التي أقيمت على ملعب فرانسوا حريري في مدينة أربيل العراقية، شهدت تواجد تمثال للسياسي الذي يحمل الملعب اسمه.

ظهور التمثال في مباراة اتحاد جدة والقوة الجوية جاء بعد أيام من قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بمعاقبة سيباهان لوجود تمثال قاسم سليماني في ملعب مباراة الفريق الإيراني أمان اتحاد جدة.

ومنح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نقاط مباراة اتحاد جدة وسباهان أصفهان الإيراني لصالح النادي السعودي.

وألغيت مباراة سباهان أصفهان الإيراني واتحاد جدة في دوري أبطال آسيا.بسبب ظروف غير متوقعة، حسب بيان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ورفض لاعبو الاتحاد النزول لأرض الملعب اعتراضا على ممارسات النادي الإيراني بوضع صور وتماثيل بعيدة عن مجال الرياضة.

وطلب اللاعبون من طاقم الحكام ومراقب المباراة إزالة الصور والتماثيل من ممر دخول اللاعبين لبدء اللقاء.

وتواجد في المدخل المؤدي للملعب تمثال لـ قاسم سليماني قائد الحرس الثوري الإيراني السابق، الذي قُتل في غارة جوية أمريكية في يناير 2020.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان رسمي، اعتبار نادي الاتحاد فائزا على سباهان الإيراني بنتيجة 3-0 في المباراة.

كما قرر توقيع غرامة قدرها 200 ألف دولار على النادي الإيراني، وخوضه 3 مباريات خارج ملعبه.

رد عراقي

اتحاد الكرة العراقي استبعد حدوث أزمة قانونية، على خلفية وجود تمثال للسياسي الذي يحمل الملعب اسمه.

وقال يحيى زغير عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم لـ "الرياضية" السعودية: "التمثال يعود إلى السياسي فرانسو توبا حريري وسميّ اسم الملعب عليه ولا توجد في ذلك أي مشكلات وهو متواجد منذ أعوام عديدة وكان حاضرًا خلال مباريات دولية منذ أكثر من 10 أعوام، والاتحاد الآسيوي على درايه بوجوده".

وأضاف "ملعب فرانسو توبا حريري، الواقع في مدينة أربيل العراقية، احتضن مباريات في البطولة العربية للأندية وكأس الاتحاد الآسيوي ودوري أبطال آسيا ومباريات دولية أخرى دون أي أزمات".

ويتصدر اتحاد جدة جدول تريتب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن سيباهان والقوة الجوية، ويليهم أجمك الأوزبكي بدون نقاط.

يذكر أن اتحاد جدة سيبدأ مشواره في كأس العالم للأندية بملاقاة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الـ12 من شهر ديسمبر المقبل.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الأهلي في الدور الثاني من البطولة.