متحدث الزمالك لـ في الجول: أحمد فتوح خضع للتحقيق

أعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي للزمالك خضوع أحمد فتوح لاعب الفريق الأبيض للتحقيق اليوم الثلاثاء.

أحمد فتوح النادي : الزمالك الزمالك

وقال أحمد سالم لـFilGoal.com: "أحمد فتوح حضر لمقر النادي وخضع للتحقيق اليوم الثلاثاء".

وأتم المتحدث الرسمي للزمالك تصريحاته المقتضبة "خلال الأيام المقبلة سنحدد نتيجة التحقيق بالنسبة له ولمحمد صبحي ولمصطفى الزناري".

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن خضوع فتوح للتحقيق اليوم من قبل سيد عزت مستشار إدارة الزمالك للأمور القانونية.

وكان من المفترض أن يخضع فتوح للتحقيق في الزمالك أمس الإثنين، رفقة الثنائي محمد صبحي ومصطفى الزناري لكنه تخلف عن الموعد.

وكشف مصدر مقرب من فتوح في وقت سابق لـFilGoal.com أسباب عدم حضور اللاعب لجلسة التحقيق معه في مقر النادي من قبل إدارة كرة القدم.

وقال المصدر: "عدم ذهاب أحمد فتوح إلى تحقيق الزمالك؟ اللاعب حتى الآن يرى إن علاقته انتهت بالنادي بعد قرار عرضه للبيع، بالتالي لا فائدة من الحضور".

وأضاف "فتوح يملك عروضا من أندية خارجية وداخلية ولم يحسم قراره بعد".

وأتم تصريحاته "فتوح لم يكن قد حسم اتفاقه مع أي ناد من الأساس عكس ما يشاع عن تراجع نادي زد عن التعاقد معه".

وقرر مجلس الإدارة إيقاف الثلاثي محمد صبحي ومصطفى الزناري وأحمد فتوح وإحالته للتحقيق، مع عرضه للبيع أيضا في فترة الانتقالات الشتوية يناير.

ماذا حدث؟

خرج الثلاثي فتوح والزناري وصبحي من معسكر الفريق قبل مواجهة زد التي أقيمت مساء الجمعة بدون إذن.

وقرر عبد الواحد السيد بالاتفاق مع جهاز الفريق، استبعاد الثلاثي من القائمة التي ستشارك في المباراة مع توقيع عقوبات عليهم وإبلاغ أحمد سليمان وحسين السيد عضوي مجلس الإدارة والمشرفين على الكرة بالمسألة.

كما تم رفع مذكرة إلى حسين لبيب رئيس النادي للبت في الأمر من جانب مجلس الإدارة وإدارة الكرة.

وأخطر عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، ثلاثي الفريق أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي باستمرار استبعاده عن التدريبات.

وغاب الثلاثي عن تدريبات الفريق الجماعية صباح اليوم الأحد انتظارا لقرار مجلس الإدارة.

وتعرض الزمالك لخسارة ثانية على التوالي في مسابقة الدوري، ليحتل المركز السابع عقب مرور ست جولات برصيد 8 نقاط.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز مساء الأربعاء في نصف نهائي الموسم الماضي من كأس مصر.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي، ليصعد المتأهل لمواجهة الأهلي في النهائي.

أما في الدوري فيلعب الزمالك مباراته المقبلة ضد مودرن فيوتشر يوم 30 نوفمبر الجاري.