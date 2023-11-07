مؤتمر أرتيتا: خيسوس غير جاهز لمواجهة إشبيلية.. ودورنا أن نطور كرة القدم

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 - 17:51

كتب : FilGoal

أرتيتا

شدد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال على أن دوره كمدرب هو أن يتحدث بصوت عال من أجل تحسين اللعبة من جميع الجوانب.

ويستعد أرسنال لمواجهة إشبيلية غدا الأربعاء في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا على ملعب الإمارات.

وقال أرتيتا خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "جابرييل خيسوس غير جاهز ومارتن أوديجارد موقفه غير محدد ولا توجد أخبار عن أي أحد آخر حتى الآن".

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وتابع "يجب علينا القيام بالكثير من الأشياء غدا بشكل صحيح والشيء الصحيح هو تحقيق الفوز ضد فريق جيد جدا ولديه خبرات عملاقة في هذه المسابقة ويجب أن نثبت حماسنا لخوض المباراة إثبات ما تعنيه لنا".

وواصل "أخطاء التحكيم جزء من كرة القدم ونحن هنا لتطوير كرة القدم في كل شيء نقدر عليه وهذا ما نحاول فعله كنادي ودورنا كمدربين وكأفراد أن نقوم بإيصال أصواتنا وآرائنا لتكون اللعبة أفضل وهذا فقط ما نبحث عنه".

أرسنال كان قد أصدر بيانا للاحتجاج على قرار حكم مباراته الماضية ضد نيوكاسل باحتساب هدف الأخير باعتبار وجود مخالفتين في الهجمة.

وعن استدعاء أوديجارد لمعسكر النرويج المقبل رغم إصابته قال: "مارتن يحب اللعب لمنتخب بلاده وفي كل مرة يتم استدعاؤه سيكون حاضرا طالما جاهز".

وشدد "الأخطاء جزء من تطوير اللعبة وسيكون هناك دائما معوقات في الطريق لأنها أشياء ضرورية لتحسينها ولكن يجب أن نتحدث بصوت عال إذا كنا نواجه مشكلة وهذا ما نحاول القيام به ولا شيء لآخر".

وأضاف "لقد خضنا مباراتين جيدتين في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ولكننا عانينا في الشوط الثاني ضد لانس ولكن أعتقد أن الفريق أظهر شخصية جيدة في المباريات الكبيرة وغدا يجب القيام بأشياء كثيرة جيدة".

وعن أداء جورجينيو قال: "هو بخير ويلعب معنا كما لعب مع جميع المدربين في السابق لأنه لاعب رائع وقائد وذكي جدا ولديه الجودة ليجعل الفريق أفضل".

وأتم "الشيء الأخير الذي يمكن أن تسمعوه مني هو الأعذار عن نتيجة مباراة ولكن لتطوير اللعبة يجب أن ننظر داخل أنفسنا ويجب أن نكون أفضل ونبحث عن أي شيء قد يكون مؤثر وأنا سأكون أول من ينظر بداخله".

ويحتل أرسنال صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط وبفارق نقطة عن لانس صاحب المركز الثاني.

أرسنال إشبيلية دوري أبطال أوروبا ميكيل أرتيتا
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