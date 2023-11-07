دوري المحترفين - بتروجت ينفرد بالصدارة.. وغزل المحلة يستيعد الانتصارات

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 - 17:40

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

عاد غزل المحلة لطريق الانتصارات في دوري المحترفين بعد الفوز على القناة.

فيما انفرد بتروجت بصدارة الترتيب بعد الفوز على طنطا.

وأقيمت اليوم الثلاثاء 4 مباريات ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري المحترفين.

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وفاز غزل المحلة على القناة بهدفين مقابل هدف، إذ سجل عمرو مصطفى وعبده يحيى هدفي غزل المحلة، فيما قلص هشام رأفت النتيجة وسجل هدف القناة الوحيد.

وحقق وادي دجلة 3 نقاط غالية عقب الفوز على بروكسي بهدفين مقابل هدف، إذ سجل محمد عبد العاطي (هدفين)، فيما أحرز عمار شرف الدين هدف بروكسي الوحيد.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مباراة النجوم أمام راية، إذ تقدم محمد جولدي بهدف للنجوم قبل أن ينجح أبو بكر سيلا في تسجيل التعادل لنادي راية.

وفاز بتروجت على طنطا بهدفين مقابل هدف في ختام الجولة السابعة من دوري المحترفين.

وسجل إسماعيل بامبا وهادي رياض هدفي بتروجيت، فيما أحرز نانا أنتوني هدف طنطا الوحيد.

وجاءت نتائج الجولة السابعة كالتالي:

النصر للتعدين 2-3 السكة الحديد

دكرنس 3-1 مصر للمقاصة

جمهورية شبين 0-0 لافيينا

حرس الحدود 3-1 بترول أسيوط

وي 1-0 أسوان

مكادي 2-1 أبو قير للأسمدة

بروكسي 1-2 وادي دجلة

النجوم 1-1 راية

غزل المحلة 2-1 القناة

بتروجت 2-1 طنطا.

دوري المحترفين الدرجة الثانية
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