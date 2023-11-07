شكوك حول لحاق نكيتياه بمواجهة إشبيلية

تحوم الشكوك حول مشاركة إيدي نكيتياه لاعب أرسنال في مباراة الفريق ضد إشبيلية في دوري أبطال أوروبا.

ويحل إشبيلية ضيفا على أرسنال في رابع جولات مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وغاب نكيتياه عن تدريبات أرسنال يوم الثلاثاء قبل لقاء إشبيلية بسبب الإصابة.

وتلقى نكيتياه ضربة من مباراة نيوكاسل وسيخضع للاختبار قبل المباراة بساعات لتحديد إمكانية مشاركته.

وأوضحت شبكة ذا أثليتك أن الإصابة ليست كبيرة ولكن أرسنال لا يريد المخاطرة باللاعب.

لم يتدرب مارتن أوديجارد أو جابرييل جيسوس كما كان متوقعا.

ويحتل أرسنال صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق نقطة عن لانس الوصيف.

بينما يحتل إشبيلية المركز الثالث بنقطتين مثل إيندهوفن رابع المجموعة.

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