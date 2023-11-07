يد - الأهلي يفتتح سوبر جلوب بفوز كبير على النور السعودي

افتتح الأهلي بطولة كأس العالم لأندية كرة اليد "سوبر جلوب" بفوز كبير على النور السعودي بنتيجة 38-20.

المباراة شهدت ندية كبيرة في شوطها الأول خصوصا في أول 7 دقائق الذي حسم فيهم التعادل نتيجتها.

وفي الدقيقة الـ 20 تمكن الأهلي من التقدم بنتيجة 11-7.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأحمر بنتيجة 16-12.

وفي الشوط الثاني وسع الأهلي الفارق إلى 18 هدفا لينهي المباراة بنتيجة 38-20.

وسيلعب الأهلي مباراته الثانية في المجموعات ضد برشلونة البطل التاريخي للبطولة برصيد 5 ألقاب من 7 نهائيات.

وجاءت مجموعات البطولة كالآتي:

المجموعة الأولى: الأهلي - برشلونة الإسباني - النور السعودي.

المجموعة الثانية: فوكس برلين الألماني - الكويت الكويتي - سان فرناندو الأرجنتيني.

المجموعة الثالثة: ماجديبورج الألماني - الخليج السعودي - جامعة كوينزلاند الأسترالي.

المجموعة الرابعة: كيلسي البولندي - النجمة البحريني - سان فرانسيسكو الأمريكي.

ويصعد فريق واحد فقط من المجموعة على أن يلعب صاحب المركز الثاني على تحديد المراكز من الخامس للثامن.

ولم يغب برشلونة عن نهائي كأس العالم للأندية في الخمس نسخ الأخيرة، وخسر الفريق الكتالوني آخر لقبين.

ويشارك الأهلي في البطولة للمرة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي.

وحقق الأهلي المركز الرابع في النسخة الماضية، بينما أفضل مركز حققه الفريق بنسخة 2007 عندما حصد الوصافة.

وكان فريق جامعة كوينزلاند الأسترالي، أول الفرق التي وصلت إلى الدمام وكان ذلك صباح أمس السبت.

وسيكون فريق برشلونة آخر الفرق وصولا إلى الدمام وذلك بعد ظهر يوم الثلاثاء.

وتتسع صالة الدمام الرياضية لما يقرب من 4500 مشجع واستضافت نسختي 2019 و2022.