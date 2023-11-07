راشفورد جاهز لمواجهة كوبنهاجن

عاد ماركوس راشفورد وفيكتور ليندلوف ثنائي مانشستر يونايتد إلى تدريبات الفريق قبل مواجهة كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا.

يسافر الشياطين الحمر إلى الدنمارك يوم الثلاثاء لخوض مباراة الجولة الرابعة ضمن منافسات المجموعة الأولى ضد كوبنهاجن الدنماركي الأربعاء.

وذكر يونايتد عبر موقعه أن فيكتور ليندلوف وماركوس راشفورد شاركا في التدريبات يوم الثلاثاء.

ولم يلحق راشفورد بمباراة فولام يوم السبت، حيث فشل في اجتياز اختبار اللياقة الأخير قبل المباراة بعد تعرضه لإصابة.

فيما غاب اللاعب الدولي السويدي بداعي المرض عن الفوز 1-0 أمام فولام.

كما شارك المهاجم الدنماركي راسموس هويلاند في التدريبات.

بينما غاب كاسيميرو عن التدريبات، عقب انضمامه إلى قائمة المصابين بجانب ليساندرو مارتينيز وتايريل مالاسيا ولوك شاو.

ويدخل مانشستر يونايتد المباراة وهو يحتل المركز الثالث في المجموعة بفارق نقطة واحدة عن جالاتا سراي.

ويحتل بايرن الصدارة برصيد 9 نقاط من 3 مباريات.

ويتذيل كوبنهاجن المجموعة بنقطة واحدة.

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