نقل العامري فاروق إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 - 16:04

كتب : أحمد الخولي

العامري فاروق - نائب رئيس الأهلي

تعرض العامري فاروق نائب رئيس الأهلي لوعكة صحية مفاجئة نقل على إثرها إلى المستشفى.

وعلم FilGoal.com أن العامري فاروق تعرض لحالة إغماء أثناء تواجده في مقر النادي الأهلي.

الأمر الذي تسبب في نقله إلى مستشفى المعلمين المجاورة لمقر الأهلي في الجزيرة.

وبحسب ما علمه FilGoal.com فتقرر نقل العامري فاروق إلى مستشفى أخرى بسبب عدم استقرار حالته الصحية.

ويتمنى FilGoal.com خالص الشفاء لـ العامري فاروق نائب رئيس الأهلي.

الأهلي العامري فاروق
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