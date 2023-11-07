هل ينتقل لليفربول؟ رئيس فلومنينسي: مستعدون للتخلي عن أندري يناير المقبل

أوضح ماريو بيتنكورت رئيس فلومنينسي البرازيلي أنه مستعد للتخلي عن لاعبه أندري لاعب الوسط بالفريق في يناير المقبل.

أندري كان هدفا لليفربول الذي طلب ضمه في الصيف، لكن ناديه رفض.

وقال بيتنكورت في تصريحات نشرتها جريدة جي جلوبو البرازيلية: "نحن ننتظر، حتى الآن لم تصل أي عروض لأندريه".

وأكمل "لكننا على يقين من أنه بعد كأس العالم للأندية في ديسمبر سيصله أحد العروض القوية".

وأضاف "قد تكون هذه أكبر عملية بيع في تاريخ النادي".

وأتم "من الممكن أن نفقد أندريه والمدافع نينو، لكننا نعمل على تعويضهما".

في سبتمبر الماضي، كشف رئيس فلومنينسي البرازيلي أنه رفض انتقال أندري لاعب الوسط بالفريق إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية، وأنه لا يمانع رحيله في يناير المقبل.

وظهر اسم أندري على رادار ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية حين فشل النادي في التعاقد مع الثنائي موسيس كايسيدو وروميو لافيا الذي انتقل إلى تشيلسي.

وقال بيتنكورت في تصريحات لشبكة ESPN وقتها: "انتقال أندري إلى ليفربول؟ تواصل معي المدير التنفيذي لليفربول بشكل مباشر من أجل ضم أندري".

وأضاف "قلت له إنني لا أبيع لاعبين حاليا، ولن أتخلي عن أحد هذا الصيف".

وتابع "يمكننا بدء المفاوضات إذا كنت تريد شراء اللاعب الآن على أن يكون انضمامه إلى ليفربول في يناير، أما إذا كنت تريد الانتظار حتى ديسمبر فلنتحدث في ديسمبر".

أندري - 22 عاما - يعتبر أحد أهم لاعبي فلومنينسي هذا الموسم، إذ قاد الفريق قبل أيام للتتويج ببطولة كوبا ليبارتادوريس.

يمتد عقد أندري مع النادي البرازيلي إلى ديسمبر 2026.

ونجح ليفربول خلال الصيف في ضم رباعي الوسط أليكسيس ماك أليستر ودومينيك سوبوسلاي ووتارو إندو وريان جرافينبيرخ.

وذلك بعد رحيل جوردن هندرسون وفابينيو وجيمس ميلنر وأليكس أوكسليد تشامبرلين.

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