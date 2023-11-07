مؤتمر ناتشو: فينيسيوس يشعر بالاستفزاز أكثر من غيره.. ودوري مختلف في ريال مدريد

يرى ناتشو فيرنانديز لاعب ريال مدريد أن زميله في الفريق فينيسيوس جونيور يشعر بالاستفزاز أكثر من باقي اللاعبين.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة سبورتنج براجا غدا الأربعاء في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال ناتشو خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "ندخل المباراة بنفس التفاؤل كالعادة وخصوصا بالأهمية الكبرى التي تمثلها دوري أبطال أوروبا للفريق.

وتابع "أردا جولير لاعب صغير جدا ولديه موهبة كبيرة وقد ولد ليلعب لريال مدريد ويجب أن يثبت ذلك ولقد تعافى بالفعل ويريد أن يلعب ونحن نريد أن نراه".

وواصل "بيلينجهام يمتلك الحمض الننوي لريال مدريد، هو لاعب مقاتل ويمتلك عقلية الفوز ويهتم فقط بالفوز وبدأ مسيرته بأفضل طريقة ممكنة وأثبت قدرته على اللعب هنا".

وأردف "تحدثنا كثيرا مع فينيسيوس وربما هو لاعب يشعر بالاستفزازات أكثر من غيره ولكننا طلبنا منه الهدوء وهو يتغير وإذا كان بويول يريد الحديث معه فهذا شأنه الخاص نحن نهتم به بشكل جيد هنا".

وأكمل "طوال مسيرتي كان دوري مختلفا عن لوكا مودريتش، هو لاعب أساسي دائما ولكن أنا واجهت الأمر بشكل مختلف أنا أشارك كثيرا لأن الإصابات تفتح المجال لي وأنا أشعر إني بخير وأستمتع بكل يوم هنا ولا أريد أن يحدث ما حدث في الموسم الماضي".

وشدد "أقاتل لألعب في المباريات الكبيرة أيضا، هدفي أن ألعب بقدر المستطاع ولكن حاليا أنا لاعب أساسي في دوري الأبطال وأحاول الاستمتاع بكل شيء".

وواصل عن استفزاز فينيسيوس قائلا: "ربما في دوري الأبطال كل شيء يكون أكثر هدوء ولكن لا أعرف لماذا".

وأضاف "براجا فريق ديناميكي وسجلوا ستة أهداف ويجب أن نحافظ على تركيزنا لنخرج بشباك نظيفة".

وأتم "أنشيلوتي ولد ليدرب ذلك النادي بسبب الهدوء الذي يضيفه لنا وبسبب كل ما توج به".

وحقق ريال مدريد الفوز في أول ثلاث مباريات بالبطولة محققا العلامة الكاملة حتى الآن.