بيلينجهام في قائمة ريال مدريد لمواجهة براجا رغم الإصابة

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 - 15:33

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام - ريال مدريد ويونيون برلين

تواجد اسم جود بيلينجهام نجم ريال مدريد في قائمة الفريق لمواجهة سبورتنج براجا رغم إصابته في الكتف.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة براجا يوم الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وكان كارلو أنشيلوتي مدرب الملكي قد تحدث للصحفيين عن إصابة بيلينجهام قائلا: "لقد تعافى بشكل جيد ولم يخض المران بشكل كامل ليتجنب الكدمات ولكنه يشعر أنه بخير وسأقيم حالته قبل المباراة بساعات".

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وتعرض بيلينجهام لإصابة بخلف في الكتف خلال مواجهة رايو فايكانو السابقة في الدوري ولكنه أكمل المباراة بشكل طبيعي.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة براجا يوم الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

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ذكرت صحيفة أس أن فرص مشاركة جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد أمام سبورتنج براجا في دوري أبطال أوروبا تعد ضئيلة للغاية.

وأوضح التقرير أن إصابة الدولي الإنجليزي في الكتف لم تتماثل للشفاء بشكل كامل، مما يقلص فرصه في الظهور أمام براجا.

وتعادل ريال مدريد مع رايو فايكانو بدون أهداف على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 12 من الدوري الإسباني.

وتعرض بيلينجهام للإصابة في كتفه بالدقيقة التاسعة من المباراة ولكنه تمكن من إكمالها حتى النهاية.

وفقا لآس فإن بيلينجهام قد أصيب بكدمة قوية في الكتف الأيسر وشعر بآلام شديدة منعته من اللعب بنسبة 100% من قدراته.

وخضع بيلينجهام لفحوصات صباح يوم الإثنين أظهرت أنه يعاني من أضرار بسيطة وليست خطيرة ولن تمنعه من اللعب.

وسيتعين على الأطباء ومدرب الفريق تقييم حالة اللاعب قبل إعطاء القرار النهائي إذا كانت مباراة سبورتنج براجا تستحق المخاطرة بإشراك اللاعب.

وسجل بيلينجهام حتى الآن 13 هدفا في 14 مباراة خاضها مع ريال مدريد منذ الانضمام للفريق في بداية الموسم الحالي.

ريال مدريد جود بيلينجهام
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