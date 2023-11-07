مصدر من الزمالك لـ في الجول: استبعاد باولو سوزا من المرشحين لتدريب الفريق بسبب إسرائيل

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 - 15:21

كتب : حامد وجدي

باولو سوزا

قرر نادي الزمالك استبعاد ملف المدرب البرتغالي باولو سوزا من المرشحين لتدريب الفريق الأبيض.

وقال مصدر مسؤول من نادي الزمالك لـFilGoal.com: "بالفعل باولو سوزا كان من ضمن الأسماء المطروحة على طاولة مجلس الإدارة لاختيار أحدها لتدريب الفريق في الفترة المقبلة".

وأضاف "بمراجعة السيرة الذاتية للمدرب البرتغالي وجدنا أنه سبق له العمل في إسرائيل ولذلك قررنا فورا استبعاد اسمه من المرشحين".

وأكمل "مدرب الزمالك المقبل سيكون أحد الأسماء الكبيرة وذو سيرة ذاتية ممتازة ترضي طموح الجمهور".

وأعلن الزمالك رحيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو من تدريب الفريق قبل أيام، وذلك بعد اجتماع مجلس إدارة الأبيض.

ويتولى معتمد جمال منصب المدرب العام للزمالك والقائم بأعمال المدير الفني، وذلك لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

ويلعب الزمالك غدا الأربعاء ضد بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي 2022-2023.

وسبق للمدرب البرتغالي باولو سوزا البالغ من العمر 52 عاما أن تم ترشيحه لتدريب الأهلي قبل التعاقد مع السويسري مارسيل كولر، وأيضا ترشح لتدريب منتخب مصر قبل التعاقد مع روي فيتوريا.

الزمالك مدرب الزمالك باولو سوزا
نرشح لكم
نقل العامري فاروق إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية خبر في الجول - بداية التحقيق مع أحمد فتوح في الزمالك أحدهم يساهم أكثر مما يلعب والآخر تراجع لينفجر.. المتألقون خارج الأهلي والزمالك في الدوري المصري مهاجم الجيش: شيكابالا لاعب أيقوني في مصر.. وهو وصلاح هنا مثل ميسي ورونالدو نادر السيد يكشف موقف نجله من العودة لـ الزمالك الزمالك: قرار عرض فتوح وصبحي والزناري للبيع نهائي في الجول يكشف كواليس التحقيق مع محمد صبحي ومصطفى الزناري في مؤتمر شراكة بيراميدز مع بنفيكا.. رسالة نونو جوميش لصديقه باتشيكو
أخر الأخبار
راشفورد جاهز لمواجهة كوبنهاجن 2 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
نقل العامري فاروق إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية 25 دقيقة | الكرة المصرية
هل ينتقل لليفربول؟ رئيس فلومنينسي: مستعدون للتخلي عن أندري يناير المقبل 33 دقيقة | أمريكا
مؤتمر ناتشو: فينيسيوس يشعر بالاستفزاز أكثر من غيره.. ودوري مختلف في ريال مدريد 43 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بيلينجهام في قائمة ريال مدريد لمواجهة براجا رغم الإصابة 56 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مصدر من الزمالك لـ في الجول: استبعاد باولو سوزا من المرشحين لتدريب الفريق بسبب إسرائيل ساعة | الدوري المصري
ريتشارليسون يعترف: لا أستحق الانضمام لمنتخب البرازيل ساعة | أمريكا
النجم الثالث.. ريال مدريد يجدد تعاقد كامافينجا ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل أيام من نهائي الدوري الإفريقي.. الوداد يعلن وفاة لاعبه 2 قائمة الأهلي - كولر يستبعد 11 لاعبا أمام المقاولون العرب 3 "الجمهور له كل الحق في الغضب".. الزمالك يعلن موعد إصدار قرارات بشأن ثلاثي الفريق 4 الزمالك يعلن عرض فتوح والزناري وصبحي للبيع