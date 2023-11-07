مصدر من الزمالك لـ في الجول: استبعاد باولو سوزا من المرشحين لتدريب الفريق بسبب إسرائيل

قرر نادي الزمالك استبعاد ملف المدرب البرتغالي باولو سوزا من المرشحين لتدريب الفريق الأبيض.

وقال مصدر مسؤول من نادي الزمالك لـFilGoal.com: "بالفعل باولو سوزا كان من ضمن الأسماء المطروحة على طاولة مجلس الإدارة لاختيار أحدها لتدريب الفريق في الفترة المقبلة".

وأضاف "بمراجعة السيرة الذاتية للمدرب البرتغالي وجدنا أنه سبق له العمل في إسرائيل ولذلك قررنا فورا استبعاد اسمه من المرشحين".

وأكمل "مدرب الزمالك المقبل سيكون أحد الأسماء الكبيرة وذو سيرة ذاتية ممتازة ترضي طموح الجمهور".

وأعلن الزمالك رحيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو من تدريب الفريق قبل أيام، وذلك بعد اجتماع مجلس إدارة الأبيض.

ويتولى معتمد جمال منصب المدرب العام للزمالك والقائم بأعمال المدير الفني، وذلك لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

ويلعب الزمالك غدا الأربعاء ضد بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي 2022-2023.

وسبق للمدرب البرتغالي باولو سوزا البالغ من العمر 52 عاما أن تم ترشيحه لتدريب الأهلي قبل التعاقد مع السويسري مارسيل كولر، وأيضا ترشح لتدريب منتخب مصر قبل التعاقد مع روي فيتوريا.