ريتشارليسون يعترف: لا أستحق الانضمام لمنتخب البرازيل

يرى البرزايلي ريتشارليسون لاعب توتنام أن فرناندو دينيز مدرب البرازيل على حق في عدم استدعائه لصفوف السليساو.

وخلت قائمة البرازيل للتوقف الدولي المقبل من اسم ريتشارليسون الذي شاهد مباراة فريقه الجدلية ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي من على مقاعد البدلاء.

وقال ريتشارليسون لشبكة ESPN: "شعرت بالحزن عندما لم يتم استدعائي لمنتخب البرازيل، لكنني أتفهم قرار المدرب فرناندو دينيز، لو كنت في مكانه، لم أكن لأستدعي نفسي، لم ألعب جيدا في الفترة الأخيرة، قدمت أقل مما لدي".

وأضاف "لقد تحسنت في المباريات القليلة الماضية. لكني بحاجة إلى التحسن كثيرا حتى أتمكن من ارتداء قميص المنتخب البرازيلي".

وعانى ريتشارليسون منذ انتقاله إلى توتنام من إيفرتون صيف 2022، وسجل 5 أهداف فقط في 46 مباراة. لكن مستواه تحسن منذ بداية الموسم وسط تغيير في مركزه من اللعب كمهاجم صريح إلى جناح أيسر.

وتابع "يجب أن ألعب باستمرار، وأن أشعر أنني بحالة جيدة، ويجب أن أكون جاهزا بنسبة 100%، لكني لم أفعل ذلك، أعتقد أن المدرب اتخذ القرار الصحيح".

وأكمل "كل لاعب يريد أن يُستدعى لمنتخب بلاده. كنت أتمنى ذلك بالطبع، ولكني شعرت أن الوقت قد حان للراحة".

كما أوضح المهاجم البرازيلي أنه سيخضع لعملية جراحية في الحوض بسبب إصابة مزعجة.

واتم "واجهت مشاكل صحية عديدة، لقد تحدثت مع الأطباء وسأخضع قريبا لعملية جراحية في منطقة الحوض، حان وقت الراحة".

وأعلن فيرناندو دينيز المدير الفني لمنتخب البرازيل قائمة السامبا للتوقف الدولي المقبل استعدادا لمواجهتي الأرجنتين وكولومبيا.

ويلعب منتخب البرازيل ضد الأرجنتين وكولومبيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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وتقام مباراة كولومبيا والبرازيل يوم 17 نوفمبر الجاري، بينما يستضيف السامبا نظيره الأرجنتين يوم 22 من الشهر ذاته.

وشهدت القائمة استدعاء إندريك اللاعب الشاب لفريق بالميراس البرازيلي والمنتقل إلى ريال مدريد بداية الموسم المقبل.

وأعلن ريال مدريد ضم اللاعب البالغ من العمر 17 عاما، وسينتقل إلى صفوف الملكي بداية الموسم المقبل.

ويغيب نيمار نجم منتخب البرازيل عن قائمة السامبا بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة مع فريقه الهلال السعودي.

وجاءت قائمة البرازيل كالآتي:

المرمى: أليسون (ليفربول) – إيدرسون (مانشستر سيتي) – لوكاس بيري (بوتافوجو)

الدفاع: بريمير (يوفنتوس) – جابريال (أرسنال) – ماركينيوس (باريس سان جيرمان) – نينو (فلومينينسي) – إيمرسون رويال (توتنام) – كارلوس أوجستو (إنتر ميلان) – رينان لودي (مارسيليا)

الوسط: أندري (فلومينينسي) برونو جيماريش (نيوكاسل يونايتد) – دوجلاس لويز (أستون فيلا) جولينتون (نيوكاسل) – رافاييل فيجا (بالميراس) – رودريجو (ريال مدريد)

الهجوم: إندريك (بالميراس) – جابريال جيسوس (أرسنال) – جابريال مارتينلي (أرسنال) – جواو بيدرو (برايتون) – باولينيو (أتليتكو مينيرو) – بيبي (بورتو) – رافينيا (برشلونة) – فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

ويحتل منتخب البرازيل المركز الثالث في التصفيات برصيد 7 نقاط، بفارق 5 نقاط عن الأرجنتين المتصدر، وبالتساوي مع أوروجواي صاحب المركز الثاني.