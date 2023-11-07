النجم الثالث.. ريال مدريد يجدد تعاقد كامافينجا
الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 - 15:02
كتب : FilGoal
أعلن نادي ريال مدريد تجديد تعاقد إدواردو كامافينجا لاعب وسط الفريق حتى موسم 2029.
إدواردو كامافينجا
النادي : ريال مدريد
يأتي تجديد تعاقد كامافينجا ضمن خطة ريال مدريد في الحفاظ على نجومه الشباب والتي بدأت بتجديد تعاقد البرازيلي فينيسيوس جونيور، ثم وصلت إلى مواطنه رودريجو.
وانضم كامافينجا البالغ من العمر 20 عاما لصفوف ريال مدريد في 2021 قادما من رين الفرنسي.
ومع الملكي استطاع كامافينجا الفوز بـ6 بطولات وهي الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.
وشارك كامافينجا في 114 مباراة مع ريال مدريد بمختلف البطولات سجل خلالها هدفين وقدم 5 تمريرات حاسمة.
نرشح لكم
مؤتمر أنشيلوتي: فينيسيوس يجب أن يحسن بعض سلوكياته.. وسأقيم حالة بيلينجهام الخليفي يعلق على بيان ريال مدريد حول مبابي فينيسيوس أفضل لاعب في الدوري الإسباني آس تكشف حالة بيلينجهام بعد الإصابة التي تعرض لها ضد رايو فايكانو أنشيلوتي: نشعر بالألم بسبب النتيجة.. وبيلينجهام سيخضع لفحوصات بسبب الإصابة أهدروا جميع الفرص.. ريال مدريد يتعادل على ملعبه مع رايو فايكانو انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (0)-(0) فايكانو تشكيل ريال مدريد – مودريتش أساسي وفران جارسيا يواجه فريقه القديم
أخر الأخبار
راشفورد جاهز لمواجهة كوبنهاجن 16 دقيقة | دوري أبطال أوروبا