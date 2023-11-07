النجم الثالث.. ريال مدريد يجدد تعاقد كامافينجا

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 - 15:02

كتب : FilGoal

إدوارد كامافينجا

أعلن نادي ريال مدريد تجديد تعاقد إدواردو كامافينجا لاعب وسط الفريق حتى موسم 2029.

يأتي تجديد تعاقد كامافينجا ضمن خطة ريال مدريد في الحفاظ على نجومه الشباب والتي بدأت بتجديد تعاقد البرازيلي فينيسيوس جونيور، ثم وصلت إلى مواطنه رودريجو.

وانضم كامافينجا البالغ من العمر 20 عاما لصفوف ريال مدريد في 2021 قادما من رين الفرنسي.

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ومع الملكي استطاع كامافينجا الفوز بـ6 بطولات وهي الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وشارك كامافينجا في 114 مباراة مع ريال مدريد بمختلف البطولات سجل خلالها هدفين وقدم 5 تمريرات حاسمة.

ريال مدريد الدوري الإسباني كامافينجا
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