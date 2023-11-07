مؤتمر أنشيلوتي: فينيسيوس يجب أن يحسن بعض سلوكياته.. وسأقيم حالة بيلينجهام

يرى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن لاعبه فينيسيوس جونيور يجب أن يحسن بعض من سلوكياته على الرغم من تطوره كثيرا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة سبورتنج براجا على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "حسم التأهل لدور الـ 16 سيكون مهما ويجب أن نقاتل من أجله، لعبنا ضد براجا منذ فترة قصيرة لذلك نعرف بعضنا البعض بشكل جيد وهو فريق جيد أتى من أجل الحصول على النقاط".

وتابع "اللعب بشكل جيد أم الفوز؟ بالطبع الفوز لأنك عندما تفوز يكون الأمر جيدا ولكن الخسارة والتعادل سيئين، عندما تلعب بشكل جيد فمن الطبيعي أن تفوز ولكن الفوز هو الشيء الوحيد الذي يقيم المدرب من خلاله".

وعن إصابة بيلينجهام قال: "لقد تعافى بشكل جيد ولم يخض المران بشكل كامل ليتجنب الكدمات ولكنه يشعر أنه بخير وسأقيم حالته غدا".

وتعرض بيلينجهام لإصابة بخلف في الكتف خلال مواجهة رايو فايكانو السابقة في الدوري ولكنه أكمل المباراة بشكل طبيعي.

وواصل "إذا أراد كارليس بويول الحديث مع فينيسيوس سأتركه يفعلها لأن خبراته كبيرة، فينيسيوس يصنع الفارق هذا واضح ولكن أيضا يجب أن يحسن سلوكياته في بعض المواقف ولكنه تطور كثيرا ويستمر في التطور ونحن سعداء لأنه يقدم أفضل ما لديه، في المباريات السابقة كان يلعب قليلا خارج مركزه ولكنه يتطور كثيرا".

وأردف "من الصعب أن تقول كم هدف يجب عليك أن تسجل ولكن اعتقد أن الشخص الذي يستقبل عددا أقل هو من يفوز، ونحن نسجل بمعدل هدفين في المباراة ومن المهم أن تسجل أكثر مما تستقبل ولكن الفريق اكتسب الكثير على المستوى الدفاعي هذا الموسم وهذا يساعد في ألا تحتاج تسجيل الكثير".

وعن الانتقادات قال: "أشعر بحب كبير عندما أقابل مشجع لريال مدريد وفي النادي وفي الملعب ولا أشعر بتلك الانتقادات وأشعر براحة كبيرة هنا".

وأكمل "لا أعتقد أننا سنفعل أي شيء في الميركاتو الشتوي، في النصف الثاني من الموسم سيعود المصابين ولن ندخل الميركاتو الشتوي ولكن نتمنى أن ندعم في الصيف".

وعن المرشحون للتتويج بدوري أبطال أوروبا قال: "لا مفاجئات على ما اعتقد، نفس الفرق التي قاتلت في الموسم الماضي سيقاتلون مجددا في الموسم الحالي مثل باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي وأيضا الفرق الإسبانية ستقاتل على اللقب".

واستمر "تحدثت مع براهيم دياز، في الحقيقة هو لم يحصل على الكثير من الدقائق ولكن أعلم أنه لاعب يمكنه المنافسة ويمتلك الصفات التي أحبها كونه لاعب احترافي وسيحصل على الفرصة وقرأت في مكان ما إنني أمتلك شيء ضده ولا أحبه ولكن هذا غير صحيح ولا أعقابه هو أو أي لاعب وعلى العكس أشعر بشيء خاص تجاهه لأنه لعب في ميلان".

وأتم "براجا لعبوا بشكل جيد ضدنا وصنعوا الكثير من المشاكل ويجب أن تدافع بشكل جيد ضدهم وإذا خفضت ذراعك وتعتقد أن المباراة انتهت فهم يعودون والدفاع ضد تلك الفرق يكون مهم جدا".

وحقق ريال مدريد الفوز في أول 3 مباريات بدور المجموعات محقق العلامة الكاملة حتى الآن.