خبر في الجول - بداية التحقيق مع أحمد فتوح في الزمالك

بدأت جلسة التحقيق مع أحمد فتوح لاعب الزمالك في مقر النادي الأبيض الآن.

أحمد فتوح النادي : الزمالك الزمالك

وعلم FilGoal.com أن فتوح وصل إلى مقر نادي الزمالك قبل قليل.

والآن يتم التحقيق معه في مقر النادي من قبل سيد عزت مستشار مجلس إدارة الزمالك للأمور القانونية.

وكان من المفترض أن يخضع فتوح للتحقيق في الزمالك أمس الإثنين، رفقة الثنائي محمد صبحي ومصطفى الزناري لكنه تخلف عن الموعد.

وكان مصدر مقرب من أحمد فتوح لاعب الزمالك كشف لـFilGoal.com أسباب عدم حضور اللاعب لجلسة التحقيق معه في مقر النادي من قبل إدارة كرة القدم.

وقال مصدر مقرب من فتوح لـFilGoal.com: "عدم ذهاب أحمد فتوح إلى تحقيق الزمالك؟ اللاعب حتى الآن يرى إن علاقته انتهت بالنادي بعد قرار عرضه للبيع، بالتالي لا فائدة من الحضور".

وأضاف "فتوح يملك عروضا من أندية خارجية وداخلية ولم يحسم قراره بعد".

وأتم تصريحاته "فتوح لم يكن قد حسم اتفاقه مع أي ناد من الأساس عكس ما يشاع عن تراجع نادي زد عن التعاقد معه".

وقرر مجلس الإدارة إيقاف الثلاثي محمد صبحي ومصطفى الزناري وأحمد فتوح وإحالته للتحقيق، مع عرضه للبيع أيضا في فترة الانتقالات الشتوية يناير.

ماذا حدث؟

خرج الثلاثي فتوح والزناري وصبحي من معسكر الفريق قبل مواجهة زد التي أقيمت مساء الجمعة بدون إذن.

وقرر عبد الواحد السيد بالاتفاق مع جهاز الفريق، استبعاد الثلاثي من القائمة التي ستشارك في المباراة مع توقيع عقوبات عليهم وإبلاغ أحمد سليمان وحسين السيد عضوي مجلس الإدارة والمشرفين على الكرة بالمسألة.

كما تم رفع مذكرة إلى حسين لبيب رئيس النادي للبت في الأمر من جانب مجلس الإدارة وإدارة الكرة.

وأخطر عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، ثلاثي الفريق أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي باستمرار استبعاده عن التدريبات.

وغاب الثلاثي عن تدريبات الفريق الجماعية صباح اليوم الأحد انتظارا لقرار مجلس الإدارة.

وتعرض الزمالك لخسارة ثانية على التوالي في مسابقة الدوري، ليحتل المركز السابع عقب مرور ست جولات برصيد 8 نقاط.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز مساء الأربعاء في نصف نهائي الموسم الماضي من كأس مصر.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي، ليصعد المتأهل لمواجهة الأهلي في النهائي.

أما في الدوري فيلعب الزمالك مباراته المقبلة ضد مودرن فيوتشر يوم 30 نوفمبر الجاري.