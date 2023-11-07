بسبب عاصفة قوية.. تأجيل مباراة في الدوري الفرنسي
الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 - 13:49
كتب : FilGoal
قررت رابطة الدوري الفرنسي تأجيل مباراة ستاد بريست ضد ضيفه ستراسبورج الأسبوع المقبل لأجل غير مسمى بسبب عاصفة قوية ضربت المدينة.
وكان من المقرر أن يشهد يوم الأحد المقبل مباراة الجولة 12 من المسابقة بين الفريقين.
وأجلت الرابطة المباراة إلى موعد يحدد لاحقا بسبب العاصفة.
وتسببت العاصمة في تلفيات بملعب فريق بريست الذي يستضيف المباراة.
بريست خسر يوم الأحد من مضيفه موناكو بنتيجة 0-2 ضمن الجولة 11.
ليتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز السادس.
أما ستراسبورج فتعادل مع كليرمون فوت بدون أهداف.
ويحتل ستراسبورج المركز الـ12 برصيد 12 نقطة.
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