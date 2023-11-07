بسبب عاصفة قوية.. تأجيل مباراة في الدوري الفرنسي

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 - 13:49

كتب : FilGoal

شعار الدوري الفرنسي

قررت رابطة الدوري الفرنسي تأجيل مباراة ستاد بريست ضد ضيفه ستراسبورج الأسبوع المقبل لأجل غير مسمى بسبب عاصفة قوية ضربت المدينة.

وكان من المقرر أن يشهد يوم الأحد المقبل مباراة الجولة 12 من المسابقة بين الفريقين.

وأجلت الرابطة المباراة إلى موعد يحدد لاحقا بسبب العاصفة.

أخبار متعلقة:
بوكيتينو: ما حدث في مباراة توتنام كان عادلا خطوة هامة من الجيش الكولومبي نحو عودة والد لويس دياز المختطف الخليفي يعلق على بيان ريال مدريد حول مبابي أس: فرص مشاركة بيلينجهام أمام براجا ضئيلة للغاية

وتسببت العاصمة في تلفيات بملعب فريق بريست الذي يستضيف المباراة.

بريست خسر يوم الأحد من مضيفه موناكو بنتيجة 0-2 ضمن الجولة 11.

ليتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز السادس.

أما ستراسبورج فتعادل مع كليرمون فوت بدون أهداف.

ويحتل ستراسبورج المركز الـ12 برصيد 12 نقطة.

الدوري الفرنسي ستراسبورج ستاد بريست
نرشح لكم
بوكيتينو: ما حدث في مباراة توتنام كان عادلا مدرب توتنام: الحكام لا يتحكمون في مباريات كرة القدم مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء.. قمة ميلان وباريس في دوري أبطال أوروبا.. والأهلي في مونديال اليد لن تتصدر - طردان و5 أهداف ملغية.. تشيلسي يعرقل توتنام في دربي أكثر جموحا من الخيال في مؤتمر شراكة بيراميدز مع بنفيكا.. رسالة نونو جوميش لصديقه باتشيكو تشكيل الدربي - توتنام يتسلح بالكوري لاسترداد الصدارة.. وجاكسون يقود هجوم تشيلسي فينيسيوس أفضل لاعب في الدوري الإسباني بمشاركة الأهلي.. الكشف عن تميمة كأس العالم للأندية
أخر الأخبار
مباشر بالفيديو مونديال الأندية لكرة اليد - الأهلي ضد النور السعودي 15 دقيقة | كرة يد
خبر في الجول - بداية التحقيق مع أحمد فتوح في الزمالك 46 دقيقة | الدوري المصري
بسبب عاصفة قوية.. تأجيل مباراة في الدوري الفرنسي ساعة | الكرة الأوروبية
#السهرة_الرياضية - فيلم Zion .. نجم المصارعة الذي ولد بدون أرجل ساعة | رياضات أخرى
منافس الأهلي المحتمل - انقسام في اتحاد جدة حول مصير سانتو ساعة | السعودية
بوكيتينو: ما حدث في مباراة توتنام كان عادلا ساعة | الدوري الإنجليزي
خطوة هامة من الجيش الكولومبي نحو عودة والد لويس دياز المختطف 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
الخليفي يعلق على بيان ريال مدريد حول مبابي 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل أيام من نهائي الدوري الإفريقي.. الوداد يعلن وفاة لاعبه 2 قائمة الأهلي - كولر يستبعد 11 لاعبا أمام المقاولون العرب 3 "الجمهور له كل الحق في الغضب".. الزمالك يعلن موعد إصدار قرارات بشأن ثلاثي الفريق 4 الزمالك يعلن عرض فتوح والزناري وصبحي للبيع