منافس الأهلي المحتمل - انقسام في اتحاد جدة حول مصير سانتو

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 - 13:02

كتب : FilGoal

نونو سانتو مدرب اتحاد جدة

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن هناك انقسام في إدارة اتحاد جدة حول مصير المدرب البرتغالي نونو سانتو، قبل أكثر من شهر على انطلاق كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية.

حامل لقب الدوري السعودي الذي سيشارك في مونديال الأندية لم يفز إلا في مباراتين من مبارياته الـ6 الأخيرة.

وأوضح التقرير أن مجلس إدارة شركة نادي اتحاد جدة بدأ تحركاته لوضع حلول تعيد التوازن إلى الفريق بعد تراجع نتائجه في الفترة الأخيرة.

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وأضاف التقرير أن مجلس إدارة شركة النادي والبرتغالي دومينجو سواريز الرئيس التنفيذي سارعا إلى البحث عن الحلول المناسبة لإيقاف نزيف الفريق الذي عجز عن تحقيق الفوز خلال آخر 5 جولات بالدوري قبل ان يتلقي خسارته الأولى في دوري أبطال آسيا.

ووفقا للتقرير، فهناك عدم اجماع على إقالة سانتو، إذ يرى عدد من أعضاء مجلس الإدارة أنه ليس السبب الرئيسي في تراجع نتائج الفريق، مستندين في ذلك على الإصابات المؤثرة التي ضربت اللاعبين الأساسيين بداية بأحمد شراحيلي والثنائي البرازيلي فابينيو وإيجور كورونادو والفرنسي كريم بنزيمة إضافة إلى عدد من اللاعبين المحليين، مؤكدين أن الفريق لم يلعب بصفوف مكتملة في عدد من كبير من المباريات ورغم ذلك تصدر مجموعته في دوري ابطال آسيا، وتاهل إلى ربع نهائي الكأس.

أما العدد المتبقى من مجلس الإدارة فلا يستبعد إقالة المدرب البرتغالي الذي أصبح تحت ضغط جماهيري كبير خصوصا بعد تراجع النتائج في الدوري السعودي.

في السياق نفسه، ذكرت صحيفة عكاظ السعودية أن نادي اتحاد جدة يقترب من إقالة نونو سانتو، وذلك عقب اجتماع مجلس إدارة النادي.

يأتي ذلك بسبب تراجع نتائج الفريق على كافة المستويات في الموسم الجاري.

ويعتبر الهولندي ألفريد شرودر مدرب أياكس السابق هو الأبرز لتولي تدريب اتحاد جدة خلفا للبرتغالي سانتو، وفقا لما ذكرته الصحيفة.

وتلقى اتحاد جدة أول هزيمة قارية له هذا الموسم أمام القوة الجوية العراقي بهدفين دون رد، في مجموعات دوري أبطال آسيا.

وتوقف رصيد اتحاد جدة عند النقطة 9 في صدارة المجموعة بعد مرور 4 جولات.

وفي الدوري السعودي يحتل اتحاد جدة المركز السادس برصيد 21 نقطة بعد مرور 12 مباراة من المسابقة.

ويستعد اتحاد جدة للمشاركة في كأس العالم للأندية التي تقام الشهر المقبل في السعودية.

ويلعب اتحاد جدة بصفته بطل الدوري السعودي الموسم الماضي ضد أوكلاند سيتي بطل نيوزيلاندا في الدور التمهيدي.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة مع الأهلي بطل إفريقيا.

وتقام البطولة لأول مرة في السعودية خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية والأمير عبدالله الفيصل.

اتحاد جدة نونو سانتو
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