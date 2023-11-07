الخليفي يعلق على بيان ريال مدريد حول مبابي

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 - 12:07

كتب : FilGoal

كيليان مبابي

أوضح ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان أنه لم يطلع على البيان الذي أصدره ريال مدريد حول كيليان مبابي قائد الفريق الباريسي.

قبل يومين، أصدر نادي ريال مدريد بيانا بشأن أنباء التفاوض مع مبابي الذي ينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وقال الخليفي في تصريحات نقلتها جريدة لا جازيتا ديلو سبورت: "لم أشاهد بيان ريال مدريد حول مبابي، نحن جميعا نركز على أنفسنا وكرة القدم التي نقدمها، وليس على الآخرين".

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وأضاف "يواصل كيليان تحقيق أهدافه العظيمة مع النادي وربما يعتبر الناس ذلك أمرا مفروغا منه، فهو اللاعب الذي ظهر في نهائي كأس العالم مرتين وسجل أيضا ثلاثية".

وأكمل الخليفي "أكرر ما قلته سابقا، كيليان هو الأفضل في العالم، ومن الرائع رؤيته كقائد لباريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا".

وأتم "له تأثير إيجابي على الجيل الجديد، فهو يساعدنا في بناء مستقبلنا".

ويعد مبابي هدفا رئيسيا لنادي ريال مدريد للعام الثالث على التوالي.

وجاء بيان ريال مدريد كالتالي:

بناء على المعلومات التي نشرت مؤخرا في وسائل الإعلام والتي تتكهن بشأن مفاوضات مزعومة بين اللاعب كيليان مبابي ونادينا، ريال مدريد يود أن يعلن عن زيف هذه المعلومة تماما وأنه لم تحدث أي مفاوضات مع اللاعب الذي ينتمي لباريس سان جيرمان.

وأشعل مبابي سوق الانتقالات في الصيف الماضي بعدما تقدم بطلب لباريس سان جيرمان يعلن فيه رغبته في عدم تفعيل بند تمديد التعاقد لموسم إضافي حتى صيف 2025.

وبالتالي أصبح الموسم الجاري 2023-24 الأخير له في تعاقده الحالي مع الفريق الباريسي، ويحق له التفاوض مع أي نادٍ في يناير المقبل.

بناءً على القرار، استبعد النادي لاعبه من المران وكذلك أول مباراة من الموسم حتى توصلوا لاتفاق جديد بحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن مبابي تنازل عن مكافأة الولاء لباريس سان جيرمان وقيمتها 100 مليون يورو من أجل الموافقة على عودته للمشاركة مع الفريق هذا الموسم وبعد أن أعطى تأكيدات للنادي بشأن مستقبله.

مبابي وصل للهدف رقم 251 في مسيرته مع الأندية في جميع المسابقات بواقع 27 مع موناكو و224 مع باريس سان جيرمان في أقل من 8 سنوات.

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