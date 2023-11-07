أس: فرص مشاركة بيلينجهام أمام براجا ضئيلة للغاية

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 - 11:51

كتب : FilGoal

برشلونة ضد ريال مدريد

ذكرت صحيفة أس أن فرص مشاركة جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد أمام سبورتنج براجا في دوري أبطال أوروبا تعد ضئيلة للغاية.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة براجا يوم الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وأوضح التقرير أن إصابة الدولي الإنجليزي في الكتف لم تتماثل للشفاء بشكل كامل، مما يقلص فرصه في الظهور أمام براجا.

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وتعادل ريال مدريد مع رايو فايكانو بدون أهداف على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 12 من الدوري الإسباني.

وتعرض بيلينجهام للإصابة في كتفه بالدقيقة التاسعة من المباراة ولكنه تمكن من إكمالها حتى النهاية.

وفقا لآس فإن بيلينجهام قد أصيب بخلف في الكتف الأيسر وشعر بآلام شديدة منعته من اللعب بنسبة 100 من قدراته.

وخضع بيلينجهام لفحوصات صباح اليوم الإثنين أظهرت أنه يعاني من أضرار بسيطة وليست خطيرة ولن تمنعه من اللعب.

وسيتعين على الأطباء ومدرب الفريق تقييم حالة اللاعب قبل إعطاء القرار النهائي إذا كانت مباراة سبورتنج براجا تستحق المخاطرة بإشراك اللاعب.

وسجل بيلينجهام حتى الآن 13 هدفا في 14 مباراة خاضها مع ريال مدريد منذ الانضمام للفريق في بداية الموسم الحالي.

ريال مدريد جود بيلينجهام
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