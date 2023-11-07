مهاجم الجيش: شيكابالا لاعب أيقوني في مصر.. وهو وصلاح هنا مثل ميسي ورونالدو

يرى جودوين شيكا مهاجم طلائع الجيش أن محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد فريق الزمالك هو أكثر اللاعبين الذي يحب مشاهدتهم في الدوري المصري.

وقال شيكا عبر قناة صدى البلد: "شيكابالا لاعب أيقوني بالنسبة للجمهور المصري، رونالدو وميسي بالنسبة لمصر هما شيكابالا ومحمد صلاح".

وأضاف "شيكابالا لاعب ذو جودة عالية وأنا أستمتع للغاية عندما أشاهده، فهو لاعب رائع بالنسبة لي وأنا أحترمه للغاية".

وواصل "لا تستطيع ترك المساحة في الملعب أمام شيكابالا ليسدد، فإذا سدد سيحرز هدفا حتى في عمره هذا".

وأتم تصريحاته "مثلي الأعلى هو كريستيانو رونالدو فهو لاعب رائع وأشاهده دائما وأحاول التعلم منه في كل شيء".

وانضم جودوين شيكا البالغ من العمر 26 عاما بداية الموسم الجاري لصفوف طلائع الجيش قادما من نادي التعاون الليبي.

المهاجم النيجيري استطاع تسجيل هدفين في الدوري المصري هذا الموسم خلال 3 مباريات.