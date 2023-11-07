مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء.. قمة ميلان وباريس في دوري أبطال أوروبا.. والأهلي في مونديال اليد

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 - 10:25

كتب : FilGoal

فيكايو توموري - ميلان - باريس سان جيرمان

يعود دوري أبطال أوروبا اليوم للاستئناف من جديد بمباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وتقام اليوم 8 مباريات في دور المجموعات أبرزها مواجهة ميلان الإيطالي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد جميع مباريات اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين.

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وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1، ويعلق عليها جواد بده.

في الوقت ذاته يلعب أتليتكو مدريد الإسباني ضد سيلتيك الإسكتلندي وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3، ويعلق عليها محمد بركات.

مانشستر سيتي يلعب في التوقيت نفسه مع يانج بويز السويسري وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2، ويعلق عليها حفيظ دراجي.

كما تُلعب اليوم مباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

ويفتتح الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" التي تقام في السعودية بمواجهة النور السعودي وتقام المباراة في تمام الثالثة عصرا.

وكذلك تقام مباريات الدوري المصري للمحترفين.

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مباريات اليوم دوري أبطال أوروبا ميلان باريس سان جيرمان
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