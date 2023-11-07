نادر السيد يكشف موقف نجله من العودة لـ الزمالك

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 - 00:07

كتب : FilGoal

أحمد نادر السيد

كشف نادر السيد حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر السابق موقف نجله أحمد من العودة إلى القلعة البيضاء.

وقال نادر السيد عبر قناة أون تايم سبورتس: "أحمد نادر السيد يرحب بالعودة للزمالك في حالة ضمان حصوله على فرصة للمشاركة".

وأضاف "أحمد نادر يريد العودة للزمالك ومساعدة النادي في الفترة الصعبة التي يمر بها حاليا".

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وأكمل "أحمد نادر قادر في الوقت الحالي أن يكون الحارس الأساسي للزمالك، فهو اكتسب خبرات كبيرة تؤهله لذلك بالإضافة إلى الصفات الشخصية التي اكتسبها أثناء نشأته في الزمالك ثم الاحتراف الأوروبي".

أحمد نادر السيد هو حارس مرمى منتخب مصر للشباب والزمالك السابق.

وشارك أحمد نادر مع منتخب مصر للشباب في بطولة أمم إفريقيا تحت 20 سنة قبل عدة شهور.

وبدأ أحمد نادر مسيرته الكروية في صفوف الناشئين بنادي الزمالك، ثم خرج للإعارة مع نادي فيزيلا البرتغالي.

وكان آخر الأندية التي لعب لها أحمد نادر السيد هو فريق باوك اليوناني.

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