كرة يد – انتظام لاعبي الأهلي الدوليين في التدريبات استعدادا لخوض سوبر جلوب

انتظم لاعبو كرة اليد في الأهلي في تدريبات الفريق التي أقيمت اليوم استعدادا لمباراة النور السعودي المقرر إقامتها غدا الثلاثاء.

وعاد اللاعبين من معسكر منتخب مصر بعد خوض مباراتين وديتين ضد ألمانيا للاستعداد لبطولة أمم إفريقيا المقرر إقامتها من 19 إلى 29 يناير من العام المقبل.

وانتهت مباراة بالتعادل 31-31، بينما خسر منتخب مصر الأخرى 28-27.

وكان دافيد دافيز المدير الفني لفريق اليد بالأهلي قد أعلن عن قائمة الفريق التي ستتجه إلى السعودية لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن حميد - إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي - عبد الرحمن فيصل - عمر خالد حسانين.

وتستضيف مدينة الدمام السعودية منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر الجاري بمشاركة الأهلي من مصر.

وتأتي مباريات اليوم الأول (الثلاثاء 7 نوفمبر) كالآتي:

10:30 صباحا: كيلسي البولندي × النجمة البحريني

12:45 ظهرا: الكويت الكويتي × سان فيرناندو الأرجنتيني

3:00 عصرا: الأهلي × النور السعودي

6:30 مساء: الخليج السعودي × ماجديبورج الألماني

ويمثل الأهلي قارة إفريقيا بصفته بطل السوبر الإفريقي لكرة اليد كما تشارك أربعة أندية عربية أخرى وهم الخليج والنور من السعودية والكويت الكويتي والنجمة البحريني.

ويتأهل أول كل مجموعة إلى نصف النهائي بينما يلعب أصحاب المركز الثاني على الترتيب من الخامس إلى الثامن وأخيرا أصحاب المركز الثالث للمنافس على المراكز من التاسع إلى الثاني عشر.

وتستضيف السعودية منافسات كأس العالم للأندية لكرة اليد للمرة الرابعة على التوالي.

وجاءت المجموعات كالآتي:

المجموعة الأولى: الأهلي - برشلونة الإسباني - النور السعودي.

المجموعة الثانية: فوكس برلين الألماني - الكويت الكويتي - سان فرناندو الأرجنتيني.

المجموعة الثالثة: ماجديبورج الألماني - الخليج السعودي - جامعة كوينزلاند الأسترالي.

المجموعة الرابعة: كيلسي البولندي - النجمة البحريني - سان فرانسيسكو الأمريكي.

ويصطدم الأهلي ببرشلونة في المجموعة الأولى، ويعتبر الفريق الإسباني البطل التاريخي للمسابقة برصيد 5 ألقاب من سبعة نهائيات.

ولم يغب برشلونة عن نهائي كأس العالم للأندية في الخمس نسخ الأخيرة، وخسر الفريق الكتالوني آخر لقبين.

ويشارك الأهلي في البطولة للمرة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي.

وحقق الأهلي المركز الرابع في النسخة الماضية، بينما أفضل مركز حققه الفريق بنسخة 2007 عندما حصد الوصافة.

وكان فريق جامعة كوينزلاند الأسترالي، أول الفرق التي وصلت إلى الدمام وكان ذلك صباح أمس السبت.

ومن المتوقع أن يصل فريق ماجديبورج الألماني حامل اللقب في وقت متأخر من مساء اليوم الأحد، بينما تغادر بعثة الأهلي القاهرة مساء اليوم الأحد على أن تصل في الساعات الأولى من فجر الإثنين.

وسيكون فريق برشلونة آخر الفرق وصولا إلى الدمام وذلك بعد ظهر يوم الثلاثاء.

وتتسع صالة الدمام الرياضية لما يقرب من 4500 مشجع واستضافت نسختي 2019 و2022.