في الجول يكشف كواليس التحقيق مع محمد صبحي ومصطفى الزناري

علم FilGoal.com بنتيجة التحقيق الذي خضع له ثنائي الزمالك محمد صبحي ومصطفى الزناري في مقر النادي.

وأعلن الزمالك إيقاف الثلاثي محمد صبحي ومصطفى الزناري وأحمد فتوح وتحويله للتحقيق وعرضه للبيع.

وذلك على خلفية ترك معسكر الفريق قبل مباراة زد في الدوري والتي خسرها الزمالك بهدفين لهدف.

وتغيب أحمد فتوح عن حضور جلسة التحقيق في مقر الزمالك.

ويكشف لكم FilGoal.com ما جاء في التحقيق مع محمد صبحي والزناري.

اعترف محمد صبحي ومصطفى الزناري بالخطأ اللذان ارتكباه أمام مسؤولي التحقيق، وطلبا تفريغ كاميرات الفندق لإثبات مغادرتهما الساعة 11:30 ثم العودة الساعة 12:30 وليس بعد ذلك.

اللاعبان طلبا الدخول إلى حسين لبيب لتقديم الاعتذار لكن رئيس النادي رفض لحين صدور نتيجة التحقيق.

وأجرى التحقيق مع الثنائي سيد عزت مستشار مجلس إدارة الزمالك للأمور القانونية.

كما عرض الثنائي الاعتذار للجهاز الفني أمام جميع اللاعبين في التدريبات.

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وكان مصدر مقرب من أحمد فتوح لاعب الزمالك كشف لـFilGoal.com أسباب عدم حضور اللاعب لجلسة التحقيق معه في مقر النادي من قبل إدارة كرة القدم.

وقال مصدر مقرب من فتوح لـFilGoal.com: "عدم ذهاب أحمد فتوح إلى تحقيق الزمالك؟ اللاعب حتى الآن يرى إن علاقته انتهت بالنادي بعد قرار عرضه للبيع، بالتالي لا فائدة من الحضور".

وأضاف "فتوح يملك عروضا من أندية خارجية وداخلية ولم يحسم قراره بعد".

وأتم تصريحاته "فتوح لم يكن قد حسم اتفاقه مع أي ناد من الأساس عكس ما يشاع عن تراجع نادي زد عن التعاقد معه".

وقرر مجلس الإدارة إيقاف الثلاثي محمد صبحي ومصطفى الزناري وأحمد فتوح وإحالته للتحقيق، مع عرضه للبيع أيضا في فترة الانتقالات الشتوية يناير.

ماذا حدث؟

خرج الثلاثي فتوح والزناري وصبحي من معسكر الفريق قبل مواجهة زد التي أقيمت مساء الجمعة بدون إذن.

وقرر عبد الواحد السيد بالاتفاق مع جهاز الفريق، استبعاد الثلاثي من القائمة التي ستشارك في المباراة مع توقيع عقوبات عليهم وإبلاغ أحمد سليمان وحسين السيد عضوي مجلس الإدارة والمشرفين على الكرة بالمسألة.

كما تم رفع مذكرة إلى حسين لبيب رئيس النادي للبت في الأمر من جانب مجلس الإدارة وإدارة الكرة.

وأخطر عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، ثلاثي الفريق أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي باستمرار استبعاده عن التدريبات.

وغاب الثلاثي عن تدريبات الفريق الجماعية صباح اليوم الأحد انتظارا لقرار مجلس الإدارة.

وتعرض الزمالك لخسارة ثانية على التوالي في مسابقة الدوري، ليحتل المركز السابع عقب مرور ست جولات برصيد 8 نقاط.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز مساء الأربعاء في نصف نهائي الموسم الماضي من كأس مصر.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي، ليصعد المتأهل لمواجهة الأهلي في النهائي.

أما في الدوري فيلعب الزمالك مباراته المقبلة ضد مودرن فيوتشر يوم 30 نوفمبر الجاري.