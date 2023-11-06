في مؤتمر شراكة بيراميدز مع بنفيكا.. رسالة نونو جوميش لصديقه باتشيكو

أبدى هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز سعادته بتوقيع الشراكة مع نادي بنفيكا البرتغالي.

وقال سعيد في مؤتمر إعلان الشراكة: "نفخر بالشراكة مع نادي بنفيكا البرتغالي الذي كانت لنا زيارة له في الفترة الماضية، وشاهدنا بأعيننا الاحترافية الشديدة التي يتعامل بها والتطوير العلمي المستمر لقطاعات الناشئين وحتى مستويات المحترفين والكبار".

وأضاف "نحن بالفعل سعداء بتلك الشراكة التي سيكون لها عائدا كبيرا على نادي بيراميدز وكرة القدم المصرية خلال السنوات المقبلة".

وتابع "بنفيكا أحد أهم الأندية التي تعتبر لها تاريخ كبير في البرتغال وأوروبا التي أظهرت عشرات النجوم ولها تاريخ على مستوى قطاعات الناشئين وهو مصدر المواهب في القارة العجوز والتعاون مع بيراميدز سيكون له إضافة كييرة في هذا الشأن وسعداء بتلك الشراكة".

وأكمل "الاهتمام بالناشئين هو أحد أهم خطوات إظهار مواهب على أعلى مستوى في السنوات المقبلة وبيراميدز يهتم بهذا القطاع وخلال سنوات قليلة أظهر عددا كبيرا من النجوم الشباب وهناك خطة عملية مدروسة واحترافية يسعى النادي لتطبيقها بالتعاون مع بنفيكا خلال السنوات المقبلة".

في الإطار ذاته قال البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب بيراميدز: "سعيد بالشراكة بين بيراميدز ونادي بنفيكا لأنني برتغالي وسعيد بشراكة مع فريق كبير بحجم بنفيكا الذي أعشقه منذ الصغر وهو واحد من أهم أندية قارة أوروبا".

وأوضح "بنفيكا نادي مشهور جدا وصاحب تاريخ كبير في قارة أوروبا والعالم وأرحب بوجودهم في نادي بيراميدز وفي القاهرة، وسعيد بتلك الشراكة وبأن نعمل سويا".

وأكمل "بيراميدز أحد الأندية التي ولد عملاقا في كرة القدم المصرية والأفريقية، والتعاون بين بيراميدز وبنفيكا سيكون له مردود كبير خلال السنوات المقبلة في سبل تطوير قطاعات الناشئين".

على الجانب الآخر قال ديفيد جوميز مسؤول التطوير لقطاعات الناشئين بنادي بنفيكا: "سعداء للغاية بالتعاون والشراكة مع نادي بيراميدز، نحن دائما في بنفيكا نبحث عن الأفضل في كل شيء وبيراميدز أحد أهم الأندية التي أثبتت نفسها سريعا في كرة القدم المصرية والإفريقية".

وتابع "عندما عرض علينا التعاون والشراكة كان الأمر مرحبا به بشدة لأنه بالفعل سيكون إضافة سواء لنادي بنفيكا أو نادي بيراميدز على حد سواء".

وأكمل "بنفيكا له تاريخ كبير ومميز وصاحب بصمة في قطاع الناشئين وأظهر عشرات المواهب العالمية، لأنه يهتم بكل التفاصيل الخاصة بالمواهب والشباب منذ الصغر، ولدينا هدف وهو نشر تجربة نادي بنفيكا في العالم، وسعداء بأن تكون بداية الانطلاقة في قارة أفريقيا عن طريق ناد كبير بحجم بيراميدز، والذي أثبت أنه يسير في طريق الاحترافية والتطوير في كل شيء مع إدارته الحالية".

فيما قال نونو جوميش أسطورة النادي البرتغالي: "سعداء بالتعاون بين نادي بيراميدز وبنفيكا الذي له خبرات طويلة في مجال الناشئين طوال السنوات الماضية، ونادي بيراميدز في المقابل يسير بخطى ثابتة نراها جيدا في هذا المجال ويتطور عاما بعد الآخر، ولذلك نحن سعداء بالتعاون المثمر الذي سيكون له عائدا كبيرا في السنوات المقبلة".

وأضاف "نادي بنفيكا يسعى لأن يكون هناك تطويرا مع بيراميدز في قطاع الناشئين والشباب وأن نساهم في إظهار عشرات اللاعبين والمواهب المميزة خلال السنوات المقبلة بفضل التعاون والشراكة بين الناديين".

وتابع "أوجه التحية لممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز الذي نسعد بالتعاون معه وأشعر بأن النادي تحت قيادته يسير بخطى ثابتة في المرحلة المقبلة وأتمنى له ولنادي بيراميدز التوفيق مستقبلا وأن يكون لشراكتنا أفضل عائد على كرة القدم المصرية والأفريقية خلال السنوات المقبلة".

واختتم "سعيد بوجود طاقم تدريب برتغالي بقيادة صديقي جايمي باتشيكو على رأس القيادة الفنية لنادي بيراميدز وبالفعل أتمنى لهم التوفيق وحصد البطولات مع بيراميدز وأن يكون النادي دائما في القمة".

فيما قال ممدوح عيد رئيس بيراميدز: "نهتم بشدة في نادي بيراميدز بالشباب والناشئين ولدينا اهتمام بالغ بهؤلاء المواهب، ونفخر بأن منتخب مصر الأولمبي في النسخة الأخيرة من بطولة إفريقيا في المغرب كان نادينا ممثلا فيه بخمسة لاعبين وظهر منهم الأفضل في القارة الأفريقية".

وأضاف "بنفيكا أحد أهم وأكبر الأندية المهتمة بقطاع الناشئين ولديها منظومة شاملة وضخمة للغاية في هذا المجال، وساهم النادي البرتغالي في إظهار عشرات المواهب في العالم وبمبالغ مالية ضخمة، ونادي بيراميدز كان له هدف وهو التعاون وإبرام شراكة مع هذا النادي الكبير، وهدف بيراميدز دائما هو تطوير كرة القدم المصرية في كل شيء سواء مدربين في أعلى مستوى من الكفاءة ولاعبين ومواهب هي الأفضل عالميا".

واختتم "لدينا دور واضح وهو أن نكون دائما في نادي بيراميدز في القمة بشكل مستمر ولذلك كانت الشراكة مع نادي عملاق بحجم بنفيكا وسيكون لتلك الشراكة عائدا كبيرا خلال السنوات المقبلة".

وأخيرا قال محمود فتح الله المدرب العام للفريق: "بيراميدز ولد عملاقا وأثبت خلال سنوات قليلة أنه أحد أهم أندية مصر وإفريقيا والعرب، وبدليل أنه عندما أراد أن يبدأ شراكة خارجية كانت البداية مع أحد أكبر أندية أوروبا نادي بنفيكا لأن الكبير دائما يبحث عن التعاون والشراكة مع الكبار".

وأضاف "الخطوة هامة بالنسبة لنا وسنعمل على استغلالها بالشكل الأمثل من أجل مصلحة النادي، والجميع يعلم قيمة بنفيكا عالميا يعمل النادي البرتغالي بشكل احترافي كبير في قطاعات الناشئين".

واختتم "سعداء بتلك الشراكة التي سيكون لها عائدا كبيرا على نادي بيراميدز وكرة القدم المصرية خلال السنوات المقبلة، والجميع يعمل داخل النادي على من أجل التطوير وتلك الخطوة أكبر دليل على وعي الإدارة التي تهدف إلى الاهتمام بالناشئين، من أجل إظهار لاعبين على أعلى مستوى في السنوات المقبلة".