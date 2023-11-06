بحضور بركات وإمام وأبو الوفا.. منتخب الشباب يخوض مرانه الأول

خاض منتخب مصر للشباب بقيادة المدير الفني وائل رياض مرانه الأول في الثالثة عصر اليوم الإثنين.

وأقيم المران على أحد ملاعب النجيل الصناعي استعدادا لبطولة شمال إفريقيا.

وتقام البطولة في تونس في الفترة من 11 حتى 22 نوفمبر الجاري.

وشهد المران حضور حازم إمام ومحمد بركات والأستاذ محمد أبو الوفا أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، لمساندة ودعم الجهاز الفني واللاعبين قبل البطولة.

ووجه الثلاثي كلمة للاعبين طالبوهم خلالها باغتنام الفرصة وبذل قصارى جهدهم من أجل تحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية.

جاء المران الأول لمنتخب الشباب قويا وحماسيا من جانب جميع اللاعبين.

واختتم المران بتقسيمة قام خلالها الجهاز الفني بالتركيز على بعض الجمل الفنية والخططية.