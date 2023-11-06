فينيسيوس أفضل لاعب في الدوري الإسباني

فاز فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد بجائزة أفضل لاعب في موسم 2022-2023 للدوري الإسباني والمقدمة من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

فينيسيوس جونيور النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تقدم فيها الجائزة التي بدأت في الموسم الماضي، والتي تحسم بتصويت كل لاعبي الدوري الإسباني.

وقال فينيسيوس جونيور بعد الفوز بالجائزة: "أود أن أشكر الاتحاد الإسباني لكرة القدم وجميع زملائي الذين صوتوا لي كأفضل لاعب في إسبانيا الموسم الماضي".

وأضاف "أنا سعيد للغاية وآمل أن أتمكن من الاستمرار على هذا المستوى لسنوات عديدة مقبلة".

ولعب النجم البرازيلي الشاب في الموسم الماضي مع ريال مدريد 33 مباراة في الدوري سجل خلالها 10 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة.

وكان كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد السابق واتحاد جدة السعودي الحالي فاز بالجائزة في نسختها الأولى الموسم الماضي.