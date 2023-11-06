فينيسيوس أفضل لاعب في الدوري الإسباني

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 - 21:02

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد

فاز فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد بجائزة أفضل لاعب في موسم 2022-2023 للدوري الإسباني والمقدمة من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تقدم فيها الجائزة التي بدأت في الموسم الماضي، والتي تحسم بتصويت كل لاعبي الدوري الإسباني.

وقال فينيسيوس جونيور بعد الفوز بالجائزة: "أود أن أشكر الاتحاد الإسباني لكرة القدم وجميع زملائي الذين صوتوا لي كأفضل لاعب في إسبانيا الموسم الماضي".

أخبار متعلقة:
قائمة البرازيل - استدعاء الموهبة إندريك لمواجهة الأرجنتين في تصفيات كأس العالم الودية الأولى للمدرب البطل.. البرازيل تواجه إنجلترا في مارس

وأضاف "أنا سعيد للغاية وآمل أن أتمكن من الاستمرار على هذا المستوى لسنوات عديدة مقبلة".

ولعب النجم البرازيلي الشاب في الموسم الماضي مع ريال مدريد 33 مباراة في الدوري سجل خلالها 10 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة.

وكان كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد السابق واتحاد جدة السعودي الحالي فاز بالجائزة في نسختها الأولى الموسم الماضي.

فينيسيوس جونيور الدوري الإسباني ريال مدريد
نرشح لكم
آس تكشف حالة بيلينجهام بعد الإصابة التي تعرض لها ضد رايو فايكانو أنشيلوتي: نشعر بالألم بسبب النتيجة.. وبيلينجهام سيخضع لفحوصات بسبب الإصابة أهدروا جميع الفرص.. ريال مدريد يتعادل على ملعبه مع رايو فايكانو انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (0)-(0) فايكانو تشكيل ريال مدريد – مودريتش أساسي وفران جارسيا يواجه فريقه القديم بعد اقتحام مطار هامبورج وإغلاقه.. برشلونة يسافر إلى ألمانيا لمواجهة شاختار تشافي: لا نستحق الفوز على سوسيداد.. وهذا ما قلته للاعبين بين الشوطين رغم أنف الراية.. برشلونة يقتنص انتصارا قاتلا على سوسيداد في ليلة عودة بيدري وليفاندوفسكي
أخر الأخبار
كرة يد – انتظام لاعبي الأهلي الدوليين في التدريبات استعدادا لخوض سوبر جلوب 37 دقيقة | كرة يد
في الجول يكشف كواليس التحقيق مع محمد صبحي ومصطفى الزناري ساعة | الدوري المصري
مباشر دربي لندن - توتنام (1)-(1) تشيلسي.. بداية الشوط الثاني ساعة | الدوري الإنجليزي
في مؤتمر شراكة بيراميدز مع بنفيكا.. رسالة نونو جوميش لصديقه باتشيكو ساعة | الدوري المصري
تشكيل الدربي - توتنام يتسلح بالكوري لاسترداد الصدارة.. وجاكسون يقود هجوم تشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
بحضور بركات وإمام وأبو الوفا.. منتخب الشباب يخوض مرانه الأول 2 ساعة | الكرة المصرية
فينيسيوس أفضل لاعب في الدوري الإسباني 2 ساعة | الدوري الإسباني
بمشاركة الأهلي.. الكشف عن تميمة كأس العالم للأندية 3 ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل أيام من نهائي الدوري الإفريقي.. الوداد يعلن وفاة لاعبه 2 قائمة الأهلي - كولر يستبعد 11 لاعبا أمام المقاولون العرب 3 مودرن فيوتشر: عمر كمال معروض للبيع في يناير.. وهذا خياره الأول 4 مؤتمر كولر: سنلعب ضد صنداونز مثل نسر الأهلي.. وحقيقة خلافي مع إمام عاشور