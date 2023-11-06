بمشاركة الأهلي.. الكشف عن تميمة كأس العالم للأندية

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تميمة بطولة كأس العالم للأندية المقبلة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "ْX" -توتير سابقا-.

وتقام البطولة لأول مرة في السعودية خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية والأمير عبدالله الفيصل. وذلك بمشاركة الأهلي بطل قارة إفريقيا.

استوحى الاتحاد السعودي تصميم التميمة من قط الرمال وأُطلق عليه لقب "هداف".

رحبوا بـ #هدَاف التميمة الرسمية لبطولة #كأس_العالم_للأندية FIFA السعودية 2023™️ المستوحاة من قط الرمال.#هلا_بالأبطال pic.twitter.com/Eq7VHdfhwb — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) November 6, 2023

وإليكم المشاركين حتى الآن في كأس العالم للأندية 2023:

الأهلي - بطل إفريقيا

اتحاد جدة - بطل الدوري السعودي

مانشستر سيتي الإنجليزي - بطل أوروبا

أوراوا ريد داياموندز الياباني - بطل آسيا

كلوب ليون المكسيكي - بطل كونكاكاف

أوكلاند سيتي النيوزيلندي - بطل أوقيانوسيا

فلومينينسي البرازيلي - بطل أمريكا الجنوبية.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة الرابعة على التوالي بعد 2020 و2021 و2022.

وسبق للأهلي المشاركة في أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013.

أيضا ضمن الأهلي مشاركة عاشرة في النسخة الأكبر من مونديال الأندية عام 2025، بصفته بطل 2021 وحاليا 2023 أيضا.

وتستضيف المملكة العربية السعودية النسخة القادمة، وهي خامس دولة يخوض بها الأهلي غمار منافسات كأس العالم للأندية، بعد اليابان والمغرب وقطر والإمارات.