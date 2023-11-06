بمشاركة الأهلي.. الكشف عن تميمة كأس العالم للأندية

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 - 20:02

كتب : FilGoal

الاتحاد السعودي لكرة القدم

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تميمة بطولة كأس العالم للأندية المقبلة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "ْX" -توتير سابقا-.

وتقام البطولة لأول مرة في السعودية خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية والأمير عبدالله الفيصل. وذلك بمشاركة الأهلي بطل قارة إفريقيا.

استوحى الاتحاد السعودي تصميم التميمة من قط الرمال وأُطلق عليه لقب "هداف".

أخبار متعلقة:
جوارديولا: مانشستر سيتي جاهز لكأس العالم للأندية.. والبطولة لن تكون سهلة جوارديولا يتغنى بقدرات دوكو منافس الأهلي المحتمل.. عكاظ: اتحاد جدة يقترب من إقالة سانتو في الجول يكشف قيمة عقوبة الأهلي على أفشة

وإليكم المشاركين حتى الآن في كأس العالم للأندية 2023:

الأهلي - بطل إفريقيا

اتحاد جدة - بطل الدوري السعودي

مانشستر سيتي الإنجليزي - بطل أوروبا

أوراوا ريد داياموندز الياباني - بطل آسيا

كلوب ليون المكسيكي - بطل كونكاكاف

أوكلاند سيتي النيوزيلندي - بطل أوقيانوسيا

فلومينينسي البرازيلي - بطل أمريكا الجنوبية.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة الرابعة على التوالي بعد 2020 و2021 و2022.

وسبق للأهلي المشاركة في أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013.

أيضا ضمن الأهلي مشاركة عاشرة في النسخة الأكبر من مونديال الأندية عام 2025، بصفته بطل 2021 وحاليا 2023 أيضا.

وتستضيف المملكة العربية السعودية النسخة القادمة، وهي خامس دولة يخوض بها الأهلي غمار منافسات كأس العالم للأندية، بعد اليابان والمغرب وقطر والإمارات.

الأهلي مانشستر سيتي اتحاد جدة كأس العالم للأندية
نرشح لكم
المنافسة مشتعلة في آسيا.. الهلال يتقاسم الصدارة مع نافباهور بالفوز على مومباي منافس الأهلي المحتمل.. عكاظ: اتحاد جدة يقترب من إقالة سانتو لابورت يصاب في منزله.. وشكوك حول لحاقه بمواجهة الوحدة رغم نفاد التذاكر.. كريستيانو يغيب عن مواجهة الدحيل الهلال يعلن تفاصيل إصابة سافيتش وفترة غيابه المبدئية طريق الأهلي المحتمل - تقرير: اتحاد جدة يشارك في كأس العالم للأندية بـ 10 محترفين محمد شريف: الفرق الكبيرة "تخلص عليك" عندما تهدر رونالدو يتفوق على شريف ويقود النصر للفوز على الخليج بثنائية
أخر الأخبار
بمشاركة الأهلي.. الكشف عن تميمة كأس العالم للأندية 21 دقيقة | السعودية
قائمة البرازيل - استدعاء الموهبة إندريك لمواجهة الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 43 دقيقة | أمريكا
دوري المحترفين.. مكادي يحقق الانتصار الأول.. وعودة بدلاء حرس الحدود 48 دقيقة | الدرجة الثانية
الودية الأولى للمدرب البطل.. البرازيل تواجه إنجلترا في مارس 49 دقيقة | أمريكا
مصدر مقرب منه لـ في الجول: فتوح يرى إن علاقته انتهت مع الزمالك ولا فائدة من حضور التحقيق ساعة | الدوري المصري
موعد مؤتمر فيتوريا والإعلان عن قائمة مصر لمعسكر نوفمبر ساعة | الكرة المصرية
كرة يد - في الجول يكشف حقيقة إيقاف مجدي أبو المجد.. ورد الزمالك واتحاد اليد ساعة | كرة يد
تقرير - مهمة إنقاذ.. أوسوريو على أعتاب العودة إلى المكسيك ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل أيام من نهائي الدوري الإفريقي.. الوداد يعلن وفاة لاعبه 2 قائمة الأهلي - كولر يستبعد 11 لاعبا أمام المقاولون العرب 3 مودرن فيوتشر: عمر كمال معروض للبيع في يناير.. وهذا خياره الأول 4 مؤتمر كولر: سنلعب ضد صنداونز مثل نسر الأهلي.. وحقيقة خلافي مع إمام عاشور