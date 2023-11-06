قائمة البرازيل - استدعاء الموهبة إندريك لمواجهة الأرجنتين في تصفيات كأس العالم

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 - 19:39

كتب : FilGoal

إندريك لاعب بالميراس ومنتخب البرازيل

أعلن فيرناندو دينيز المدير الفني لمنتخب البرازيل قائمة السامبا للتوقف الدولي المقبل استعدااد لمواجهتي الأرجنتين وكولومبيا.

إندريك دا سوزا

النادي : بالميراس

البرازيل

ويلعب منتخب البرازيل ضد الأرجنتين وكولومبيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتقام مباراة كولومبيا والبرازيل يوم 17 نوفمبر الجاري، بينما يستضيف السامبا نظيره الأرجنتين يوم 22 من الشهر ذاته.

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وشهدت القائمة استدعاء إندريك اللاعب الشاب لفريق بالميراس البرازيلي والمنتقل إلى ريال مدريد بداية الموسم المقبل.

وأعلن ريال مدريد ضم اللاعب البالغ من العمر 17 عاما، وسينتقل إلى صفوف الملكي بداية الموسم المقبل.

ويغيب نيمار نجم منتخب البرازيل عن قائمة السامبا بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة مع فريقه الهلال السعودي.

وجاءت قائمة البرازيل كالآتي:

المرمى: أليسون (ليفربول) – إيدرسون (مانشستر سيتي) – لوكاس بيري (بوتافوجو)

الدفاع: بريمير (يوفنتوس) – جابريال (أرسنال) – ماركينيوس (باريس سان جيرمان) – نينو (فلومينينسي) – إيمرسون رويال (توتنام) – كارلوس أوجستو (إنتر ميلان) – رينان لودي (مارسيليا)

الوسط: أندري (فلومينينسي) برونو جيماريش (نيوكاسل يونايتد) – دوجلاس لويز (أستون فيلا) جولينتون (نيوكاسل) – رافاييل فيجا (بالميراس) – رودريجو (ريال مدريد)

الهجوم: إندريك (بالميراس) – جابريال جيسوس (أرسنال) – جابريال مارتينلي (أرسنال) – جواو بيدرو (برايتون) – باولينيو (أتليتكو مينيرو) – بيبي (بورتو) – رافينيا (برشلونة) – فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

ويحتل منتخب البرازيل المركز الثالث في التصفيات برصيد 7 نقاط، بفارق 5 نقاط عن الأرجنتين المتصدر، وبالتساوي مع أوروجواي صاحب المركز الثاني.

منتخب البرازيل تصفيات كأس العالم إندريك
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