دوري المحترفين.. مكادي يحقق الانتصار الأول.. وعودة بدلاء حرس الحدود

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 - 19:34

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

أقيمت اليوم -السبت- 6 مباريات في انطلاق الجولة السابعة من بطولة دوري المحترفين "القسم الثاني أ".

وفاز السكة الحديد على النصر للتعدين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث سجل للسكة محمد عصام وأحمد ربيع "هدفين"، وسجل هدفي التعدين محمود عبد العزيز.

وفاز دكرنس على مصر للمقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث سجل لدكرنس كاظم صبري ومعتز إبراهيم ومؤمن سميرن وسجل للمقاصة يوسف عطاي، ليرتفع رصيد دكرنس إلى 10 نقاط.

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وتعادل جمهورية شبين مع لا فيينا بدون أهداف.

وفاز وي على أسوان بهدف مبكر للغاية من فيصل غريب في الثانية 59، ليحقق وي فوزه الأول منذ 4 جولات.

وحقق مكادي فوزه الأول في دوري المحترفين، بالفوز على أبو قير للأسمدة 2-1.

سجل لمكادي ناصر الفار وعبد الله وحيد، فيما سجل طه إبراهيم للمنافس من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد حسين الحسيني مدافع مكادي.

وأخيرا تغلب حرس الحدود على بترول أسيوط 3-1، حيث تقدم محمود مقلد للبترول، وحقق البدلاء محمد النجيلي ومحمود أبو جودة ومحمود ممدوح العودة الثلاثية للحرس.

القسم الثاني الدرجة الثانية دوري المحترفين
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