الودية الأولى للمدرب البطل.. البرازيل تواجه إنجلترا في مارس

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إقامة مباراة ودية ضد إنجلترا يوم 23 مارس من العام المقبل.

وقال إدنالدو رودريجيس رئيس الاتحاد البرازيلي في بيان: "هدفنا دائما أن نلعب ضد أقوى الفرق، ولذلك سنواجه إنجلترا بطل العالم الأسبق".

ومن المقرر أن يلعب منتخب البرازيل ضد إسبانيا في الشهر ذاته من العام المقبل دون تحديد يوما محددا، لكن المباراة من أجل مكافحة العنصرية.

سيلعب فيرناندو دينيز المدير الفني للسليساو أول مباراة ودية له مع المنتخب.

ويتولى دينيز أيضا تدريب فلومينينسي وتوج منذ أيام ببطولة كوبا ليبرتادوريس بالفوز على بوكا جونيورز بهدفين مقابل هدف ليكون بطل أمريك الجنوبية.

ومنح دينيز البطولة الأولى في تاريخ فلومينينسي كبطل لقارة أمريكا الجنوبية.

وخاض دينيز عدة مباريات رسمية مع البرازيل دون أي مواجهة ودية.

وقاد المدير الفني البرازيلي منتخب بلاده في أربع مباريات في تصفيات أمريكا الجنوبية للتأهل لكأس العالم 2026 إذ فاز مرتين وتعادل مرة وكذلك خسر مباراة واحدة.

وتحتل البرازيل المركز الثالث برصيد سبع نقاط في جدول ترتيب المجموعة المؤهلة لكأس العالم المقبل.