مصدر مقرب منه لـ في الجول: فتوح يرى إن علاقته انتهت مع الزمالك ولا فائدة من حضور التحقيق

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 - 19:03

كتب : محمد سمير

أحمد فتوح مع الزمالك أمام الهلال

كشف مصدر مقرب من أحمد فتوح لاعب الزمالك أسباب عدم حضور اللاعب لجلسة التحقيق معه في مقر النادي من قبل إدارة كرة القدم.

أحمد فتوح

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال مصدر مقرب من فتوح لـFilGoal.com: "عدم ذهاب أحمد فتوح إلى تحقيق الزمالك؟ اللاعب حتى الآن يرى إن علاقته انتهت بالنادي بعد قرار عرضه للبيع، بالتالي لا فائدة من الحضور".

وأضاف "فتوح يملك عروضا من أندية خارجية وداخلية ولم يحسم قراره بعد".

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وأتم تصريحاته "فتوح لم يكن قد حسم اتفاقه مع أي ناد من الأساس عكس ما يشاع عن تراجع نادي زد عن التعاقد معه".

وقرر مجلس الإدارة إيقاف الثلاثي محمد صبحي ومصطفى الزناري وأحمد فتوح وإحالته للتحقيق، مع عرضه للبيع أيضا في فترة الانتقالات الشتوية يناير.

ماذا حدث؟

خرج الثلاثي فتوح والزناري وصبحي من معسكر الفريق قبل مواجهة زد التي أقيمت مساء الجمعة بدون إذن.

وقرر عبد الواحد السيد بالاتفاق مع جهاز الفريق، استبعاد الثلاثي من القائمة التي ستشارك في المباراة مع توقيع عقوبات عليهم وإبلاغ أحمد سليمان وحسين السيد عضوي مجلس الإدارة والمشرفين على الكرة بالمسألة.

كما تم رفع مذكرة إلى حسين لبيب رئيس النادي للبت في الأمر من جانب مجلس الإدارة وإدارة الكرة.

وأخطر عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، ثلاثي الفريق أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي باستمرار استبعاده عن التدريبات.

وغاب الثلاثي عن تدريبات الفريق الجماعية صباح اليوم الأحد انتظارا لقرار مجلس الإدارة.

وتعرض الزمالك لخسارة ثانية على التوالي في مسابقة الدوري، ليحتل المركز السابع عقب مرور ست جولات برصيد 8 نقاط.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز مساء الأربعاء في نصف نهائي الموسم الماضي من كأس مصر.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي، ليصعد المتأهل لمواجهة الأهلي في النهائي.

أما في الدوري فيلعب الزمالك مباراته المقبلة ضد مودرن فيوتشر يوم 30 نوفمبر الجاري.

الزمالك أحمد فتوح الدوري المصري
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