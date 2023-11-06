موعد مؤتمر فيتوريا والإعلان عن قائمة مصر لمعسكر نوفمبر

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 - 18:43

كتب : أحمد الخولي

منتخب مصر - الجزائر - روي فيتوريا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد المؤتمر الصحفي للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر.

وينعقد المؤتمر في ظهر يوم الخميس المقبل الموافق 9 نوفمبر.

ويعلن فيتوريا خلال المؤتمر عن قائمة اللاعبين لمعسكر شهر نوفمبر في الفترة بين يومي 13 و21.

ويلعب منتخب مصر خلال المعسكر ضد جيبوتي وسيراليون في الجولتين الأولى والثانية من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويلعب الفراعنة ضد جيبوتي يوم 16 نوفمبر باستاد القاهرة.

فيما يخوض المنتخب مباراته الثانية ضد سيراليون يوم 19 نوفمبر في ليبيريا.

منتخب مصر روي فيتوريا قائمة مصر
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