كرة يد - في الجول يكشف حقيقة إيقاف مجدي أبو المجد.. ورد الزمالك واتحاد اليد

كشف مصدر من اتحاد كرة اليد حقيقة صحة صورة الخطاب المنتشر بشأن إيقاف مجدي أبو المجد مدرب الزمالك.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "الزمالك استفسر عن موقف مجدي أبو المجد ولذلك أرسلنا الخطاب المنتشر بخصوص إيقافه حتى شهر فبراير المقبل".

وأضاف "المدرب ترك منتخب مصر وسافر قبل بطولة هامة دون إخطارنا ولذلك عاقبناه بقرار مجلس إدارة".

على الجانب الآخر أوضضح مصدر من الزمالك لـFilGoal.com: "نحن لم نستقر على تعيين مجدي أبو المجد كمدرب ليد الزمالك بشكل رسمي من الأساس".

وأتم تصريحاته "هو مرشح ضمن قائمة من المرشحين، وإذا استقرينا على التعاقد معه، سنحاول حل المشكلة مع اتحاد اليد".

ورحل أحمد رمضان عن تدريب فريق كرة اليد بنادي الزمالك قبل عدة أيام.

ومن المنتظر أن يتم إيقاف الدوري المصري لكرة اليد في شهر يناير المقبل من أجل مشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد.

جدير بالذكر أن المراحل النهاية والحاسمة في الدوري المصري تبدأ في شهر فبراير المقبل.