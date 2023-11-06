تقرير - مهمة إنقاذ.. أوسوريو على أعتاب العودة إلى المكسيك

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 - 18:28

كتب : FilGoal

خوان كارلوس أوسوريو - الزمالك

بعد ساعات قليلة مضت على إعلان رحيله عن تدريب نادي الزمالك، كشفت تقارير صحفية عن الوجهة المقبلة للمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وبحسب موقع "إل فوتبوليرو" المكسيكي، فأن أوسوريو يستعد لعودة مفاجئة إلى المكسيك.

أوسوريو الذي تولى قيادة منتخب المكسيك نفسه من قبل بين 2015 و2018 قبل أن يقرر الرحيل لأسباب شخصية، مرشح الآن للعودة ولكن إلى الدوري، عبر بوابة فريق كروز أزول.

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وسبق للمدرب الكولومبي التدريب في الدوري المكسيكي أيضا، حين تولى قيادة فريق بويبلا لمدة شهرين في 2012.

الوضع الحالي

يمر كروز أزول بفترة سيئة للغاية في الدوري المكسيكي "مرحلة أبيرتورا"، حيث حقق 4 انتصارات فقط في آخر 14 مباراة، مقابل تعادل و9 هزائم منها 3 على التوالي قبل فوزه الأخير على سانتوس لاجونا.

من ضمن هذه النتائج كانت الخسائر الثقيلة أمام مونتيري 3-0 وكلوب أمريكا 4-0 وجوادلاخارا 5-1 وكلوب تيخوانا 6-1 وتولوكا 3-0.

تلك النتائج كانت متناقضة للغاية مع الانطلاقة المميزة بالفوز بأول 3 جولات في المرحلة المكونة من 17 جولة.

وأنهى كروز أزول مرحلة "أبيرتورا" في المركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة، حيث حقق نصف عدد نقاط تيجريس المتصدر.

نهاية الرحلة المصرية

أعلن نادي الزمالك بشكل رسمي رحيل خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق.

وقال أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك: "مجلس إدارة الزمالك قرر رحيل أوسوريو وتعيين معتمد جمال في منصب المدرب العام لحين تشكيل الجهاز الفني الجديد".

أوسوريو البالغ من العمر 62 عاما تولى تدريب الزمالك في شهر أبريل الماضي.

وفي الموسم الجاري لعب الزمالك 6 مباريات في الدوري المصري فاز مرتين وخسر مثلهما وتعادل مثلهما.

ويحتل الزمالك في الوقت الحالي المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط.

وسبق لأوسوريو تدريب فرق ميليونايريس وأونسي كالداس وأتلتيكو ناسيونال وكالي أمريكا في كولومبيا، وشيكاجو فاير ونيو يورك ريد بولز في الولايات المتحدة الأمريكية، وبويبلا المكسيكي، وساو باولو البرازيلي.

وعلى صعيد المنتخبات تولى أوسوريو قيادة المكسيك بين 2015 و2018، ثم باراجواي بين 2018 و2019.

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