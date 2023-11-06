منافس الأهلي المحتمل.. عكاظ: اتحاد جدة يقترب من إقالة سانتو

يبدو أن أيام المدرب البرتغالي نونو سبريتو سانتو مع نادي اتحاد جدة السعودي اقتربت من نهايتها.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن نادي اتحاد جدة السعودي يقترب من إقالة نونو سانتو، وذلك عقب اجتماع مجلس إدارة النادي.

يأتي ذلك بسبب تراجع نتائج الفريق على كافة المستويات في الموسم الجاري.

ويعتبر الهولندي ألفريد شرودر مدرب أياكس السابق هو الأبرز لتولي تدريب اتحاد جدة خلفا للبرتغالي سانتو، وفقا لما ذكرته الصحيفة.

وتلقى اتحاد جدة أول هزيمة قارية له هذا الموسم أمام القوة الجوية العراقي بهدفين دون رد، في مجموعات دوري أبطال آسيا.

وتوقف رصيد اتحاد جدة عند النقطة 9 في صدارة المجموعة بعد مرور 4 جولات.

وفي الدوري السعودي يحتل اتحاد جدة المركز السادس برصيد 21 نقطة بعد مرور 12 مباراة من المسابقة.

ويستعد اتحاد جدة للمشاركة في كأس العالم للأندية التي تقام الشهر المقبل في السعودية.

ويلعب اتحاد جدة بصفته بطل الدوري السعودي الموسم الماضي ضد أوكلاند سيتي بطل نيوزيلاندا في الدور التمهيدي.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة مع الأهلي بطل إفريقيا.

وتقام البطولة لأول مرة في السعودية خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية والأمير عبدالله الفيصل.