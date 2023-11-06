جوارديولا: مانشستر سيتي جاهز لكأس العالم للأندية.. والبطولة لن تكون سهلة

شدد جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي أن فريقه جاهز تماما للمشاركة في كأس العالم للأندية المقبلة.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة يانج بويز السويسري في مجموعات دوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي: "لم نشارك في كأس العالم للأندية من قبل لأن كان علينا الفوز بدوري أبطال أوروبا وهذه هي المرة الأولى لنا التي نفعل فيها ذلك".

وأضاف "أعتقد أن كل اللاعبين سيكونون جاهزين لكأس العالم للأندية، أنا شاركت في هذه البطولة عدة مرات والمباراة الأولى دائما ما تكون خادعة".

وأكمل "يتحدث الجمهور عن نهائي كأس العالم للأندية، عندما كنت مع برشلونة لم تكن المباراة سهلة وكانت صعبة للغاية ضد فريق أرجنتيني".

وأتم تصريحاته "الحالة السائدة في الفريق هي أفضل ما يمكنني تذكره منذ سنوات عديدة، إنه أمر جيد حقا ومن دواعي سروري تدريب هذه المجموعة من اللاعبين".

وتقام البطولة لأول مرة في السعودية خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية والأمير عبدالله الفيصل. وذلك بمشاركة الأهلي بطل قارة إفريقيا.