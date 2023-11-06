شكوك حول مشاركة هالاند أمام يانج بويز

تحوم الشكوك حول قدرة إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي على اللقب أمام يانج بويز السويسري يوم الثلاثاء بسبب الإصابة في الكاحل.

ويستعد سيتي لمواجهة يانج بويز في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، بعدما تعرض هالاند للإصابة وغادر بين شوطي مباراة بورنموث يوم السبت.

وقال بيب جوارديولا مدرب سيتي: "لا يمكنني اتخاذ القرار حول مشاركة هالاند أمام يانج بويز، سنتدرب يوم الاثنين، لذلك لا أعرف".

وأضاف في تصريحات نشرها موقع ناديه "تحدثت مع الطبيب ومعه، وأخبرني أنه يشعر بتحسن، لكنني لا أعرف بعد".

وأكمل "يوم الثلاثاء سيخبرني الطبيب بتطورات حالته، إذا قال إنه لا يعاني من الألم فسأفكر في السماح له باللعب".

وأتم المدرب الإسباني "وإذا لم يلعب هالاند في مباراة يانج بويز سيكون جوليان ألفاريز هو البديل".

ويلتقي سيتي مع تشيلسي الأحد المقبل في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

وكما كان متوقعا.. توج إيرلينج هالاند بجائزة أفضل لاعبي مانشستر سيتي في شهر أكتوبر.

في السباق نحو الجائزة الأولى له في صفوف ناديه هذا الموسم تفوق هالاند على ريكو لويس وفيل فودين.

وسجل هالاند 5 أهداف في 5 مباريات على مدار الشهر.

النرويجي سجل ثنائية في فوز سيتي بدربي المدينة في ملعب جاره مانشستر يونايتد.

كما أحرز ثنائية أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا.

وهز شباك برايتون بهدف حاسم في الدوري.

بحلول نهاية أكتوبر، بلغ رصيد هالاند 13 هدفا في 15 مباراة بجميع المسابقات.

كما يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 11 هدفا في 11 مباراة.

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يذكر أن رودري حصد جائزة أفضل لاعبي سيتي في أغسطس، بينما فاز بها جوليان ألفاريز عن شهر سبتمبر.