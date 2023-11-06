آس تكشف حالة بيلينجهام بعد الإصابة التي تعرض لها ضد رايو فايكانو

كشفت صحيفة آس تطورات إصابة جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد.

جود بيلينجهام النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وتعادل ريال مدريد مع رايو فايكانو بدون أهداف على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 12 من الدوري الإسباني.

وتعرض بيلينجهام للإصابة في كتفه بالدقيقة التاسعة من المباراة ولكنه تمكن من إكمالها حتى النهاية.

وفقا لآس فإن بيلينجهام قد أصيب بخلف في الكتف الأيسر وشعر بآلام شديدة منعته من اللعب بنسبة 100 من قدراته.

وخض بيلينجهام لفحوصات صباح اليوم الإثنين أظهرت أنه يعاني من أضرار بسيطة وليست خطيرة ولن تمنعه من اللعب.

وسيتعين على الأطباء ومدرب الفريق تقييم حالة اللاعب قبل إعطاء القرار النهائي إذا كانت مباراة سبورتنج براجا تستحق المخاطرة بإشراك اللاعب.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة براجا يوم الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وسجل بيلينجهام حتى الآن 13 هدفا في 14 مباراة خاضها مع ريال مدريد منذ الانضمام للفريق في بداية الموسم الحالي.