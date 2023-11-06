السقوط الآسيوي الأول.. الاتحاد يخسر من القوة الجوية

حقق القوة الجوية الفوز على اتحاد جدة بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأول بالعراق في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

سجلا هدفي القوة الجوية في المباراة كل من علي جاسم ومهند عبد الرحيم.

الفوز رفع رصيد القوة الجوية للنقطة السابعة في المركز الثاني خلف اتحاد جدة المتصدر بتسع نقاط.

الخسارة كانت هي القارية الأولى للاتحاد منذ بداية الموسم الحالي.

بدأ الاتحاد المباراة بكريم بنزيمة وجواو جوتا في خط الهجوم.

القوة الجوية سيطر على المباراة من البداية وكاد علي جاسم أن يسجل في الدقيقة الثامنة ولكن كرته ارتدت من القائم.

وتألق حارس القوة الجوية في التصدي لتسديدة من جوتا في الدقيقة الـ 20.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة تقدم القوة الجوية عن طريق علي جاسم مستغلا عرضية من مهند عبد الرحيم ليسدد مباشرة في الشباك.

وأهدر جاسم فرصة تسجيل الهدف الثاني من أمام المرمى الخالي في الدقيقة الـ 50.

وبعد دقيقتين فقط أضاف مهند الهدف الثاني بنفس طريقة الهدف الأول.

وقام جاسم بعمل رائع في المرور من أكثر من مدافع ومرر الكرة نحو مهند الذي أهدر فرصة الهدف الثالث.

وسيلعب الاتحاد مباراته المقبلة في دوري الأبطال ضد AGMK خارج ملعبه بينما سيحل القوة الجوية ضيفا على سبهان.