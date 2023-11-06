مصدر من إنبي لـ في الجول: طالبنا الأهلي بـ 20 مليون جنيه.. وقد نشكوهم لاتحاد الكرة

كشف مصدر من نادي إنبي عن مطالة الفريق بالحصول على 20 مليون جنيه نظير مستحقات انتقال حمدي فتحي إلى الوكرة القطري.

وكان فتحي قد انتقل للوكرة من الأهلي بنهاية الموسم الماضي.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "طالبنا الأهلي مجددا بـ 20 مليون جنيه نظير مستحقات حمدي فتحي".

وتابع "المستحقات مقسمة إلى 4.5 مليون جنيه قيمة بنود في صفقة انتقاله للأهلي عن انضمامه لمنتخب مصر والتتويج بالبطولات و20% من قيمة انتقاله للوكرة القطري".

وأضاف "إذا استمرت المماطلة سنشكوهم إلى اتحاد الكرة".

وكان اللاعب صاحب الـ 29 عاما قد انتقل من إنبي إلى الأهلي في 2019.

وشارك فتحي مع الأهلي في 152 مباراة وسجل خلالهم 14 هدفا وصنع 9 آخرين.

وتوج حمدي فتحي برفقة الأهلي بـ 13 لقبا خلال 4 سنوات.