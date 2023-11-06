مصدر من إنبي لـ في الجول: طالبنا الأهلي بـ 20 مليون جنيه.. وقد نشكوهم لاتحاد الكرة

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 - 15:54

كتب : حامد وجدي

حمدي فتحي - الأهلي - إنبي

كشف مصدر من نادي إنبي عن مطالة الفريق بالحصول على 20 مليون جنيه نظير مستحقات انتقال حمدي فتحي إلى الوكرة القطري.

وكان فتحي قد انتقل للوكرة من الأهلي بنهاية الموسم الماضي.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "طالبنا الأهلي مجددا بـ 20 مليون جنيه نظير مستحقات حمدي فتحي".

أخبار متعلقة:
رغم خروجه من المستشفى.. الكشف عن سبب غياب موسيماني في لقاء عجمان خبر في الجول – ندالا يقود إياب نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم لابورت يصاب في منزله.. وشكوك حول لحاقه بمواجهة الوحدة خبر في الجول - فحص طبي يحدد مصير معلول من المشاركة ضد سيراميكا كليوباترا

وتابع "المستحقات مقسمة إلى 4.5 مليون جنيه قيمة بنود في صفقة انتقاله للأهلي عن انضمامه لمنتخب مصر والتتويج بالبطولات و20% من قيمة انتقاله للوكرة القطري".

وأضاف "إذا استمرت المماطلة سنشكوهم إلى اتحاد الكرة".

وكان اللاعب صاحب الـ 29 عاما قد انتقل من إنبي إلى الأهلي في 2019.

وشارك فتحي مع الأهلي في 152 مباراة وسجل خلالهم 14 هدفا وصنع 9 آخرين.

وتوج حمدي فتحي برفقة الأهلي بـ 13 لقبا خلال 4 سنوات.

الأهلي إنبي حمدي فتحي
نرشح لكم
خبر في الجول - فحص طبي يحدد مصير معلول من المشاركة ضد سيراميكا كليوباترا الدوري المصري - موعد مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي.. والقنوات الناقلة نبيل معلول يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك.. وشروطه للعمل في الدوري المصري وكيل أوسوريو يكشف حجم مستحقاته المتأخرة وحقيقة إمكانية عودة جروس إلى الزمالك معتمد جمال: لا أستطيع تغيير أفكار لاعبي الزمالك في أيام قليلة عبد الهادي: الآن أصبحت أنا السيئ.. الزمالك لم يشكرني وتجاهل رسالتي الزمالك: عرض الثلاثي للبيع؟ المبادئ أهم من أي لاعب.. والمدرب الجديد سيرضي طموح الجمهور المصري يعلن عقوبة كبرى ضد لاعبيه بعد الهزيمة الساحقة أمام البنك الأهلي
أخر الأخبار
منافس الأهلي المحتمل.. عكاظ: اتحاد جدة يقترب من إقالة سانتو 7 دقيقة | السعودية
جوارديولا: مانشستر سيتي جاهز لكأس العالم للأندية.. والبطولة لن تكون سهلة 39 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
شكوك حول مشاركة هالاند أمام يانج بويز ساعة | دوري أبطال أوروبا
آس تكشف حالة بيلينجهام بعد الإصابة التي تعرض لها ضد رايو فايكانو ساعة | الدوري الإسباني
ديلي ميل: لا عقوبات على لويس دياز بسبب قميص "الحرية لأبي" ساعة | الدوري الإنجليزي
السقوط الآسيوي الأول.. الاتحاد يخسر من القوة الجوية 2 ساعة | آسيا
مصدر من إنبي لـ في الجول: طالبنا الأهلي بـ 20 مليون جنيه.. وقد نشكوهم لاتحاد الكرة 2 ساعة | الدوري المصري
رغم خروجه من المستشفى.. الكشف عن سبب غياب موسيماني في لقاء عجمان 2 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز للمرة الثامنة وجوائز بالجملة لمانشستر سيتي 2 قبل أيام من نهائي الدوري الإفريقي.. الوداد يعلن وفاة لاعبه 3 قائمة الأهلي - كولر يستبعد 11 لاعبا أمام المقاولون العرب 4 مودرن فيوتشر: عمر كمال معروض للبيع في يناير.. وهذا خياره الأول