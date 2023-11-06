رغم خروجه من المستشفى.. الكشف عن سبب غياب موسيماني في لقاء عجمان

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 - 15:21

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني

رغم خروجه من المستشفى قبل أيام، غير أن بيتسو موسيماني مدرب الوحدة الإماراتي غاب عن قيادة فريقه ضد عجمان بأمر الأطباء.

وتعرض الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الوحدة الإماراتي لوعكة صحية أجبرته على دخول المستشفى.

وذكرت جريدة الإمارات اليوم أن الفريق الطبي المعالج لموسيماني أوصى بعدم وجوده على المقاعد الفنية لمباراة عجمان.

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معاناة موسيماني من ضيق شديد في التنفس، استلزم وجوده في المستشفى لمدة يومين، حسب التقرير.

وغادر المدرب المستشفى مساء الخميس الماضي، لكن الفريق الطبي ألزمه بالبقاء في منزله لبعض الوقت حتى يتماثل تماما للشفاء، بعيداً عن الضغوط والتوتر، لحين استقرار حالته الصحية، ما جعله يغيب عن مباراة عجمان.

وقال مساعد موسيماني، ومواطنه عمر ميهير، إن حالة المدرب مستقرة وكل ما يحتاجه هو الراحة، والبُعد عن الضغوط".

وأكد ميهير أن بيتسو سيعود مجددا لقيادة التدريبات بعد الراحة السلبية التي سيحصل عليها اللاعبون، نظرا إلى توقف الدوري.

ونجح ميهير في قيادة الفريق لحصد الفوز على عجمان والتقدم للمركز الخامس برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات وثلاث هزائم.

موسيماني تولى تدريب نادي الوحدة الإماراتي الصيف الماضي.

وذلك بعد رحلة قاد فيهاأهلي جدة للعودة إلى الدوري السعودي الممتاز، عقب رحيله عن تدريب النادي الاهلي المصري في الموسم قبل الماضي.

موسيماني (59 عامًا) تولى تدريب الأهلي عام 2020، وقاده للقبين متتاليين في دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية مرتين.

كما فاز موسيماني مع الأهلي بكأس مصر 2020، وبكأس السوبر الإفريقي مرتين.

الأهلي الوحدة بيتسو موسيماني
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