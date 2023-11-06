لابورت يصاب في منزله.. وشكوك حول لحاقه بمواجهة الوحدة

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 - 14:29

كتب : FilGoal

أيمريك لابورت - مانشستر سيتي

تحوم الشكوك حول إمكانية لحاق إيمريك لابورت مدافع النصر السعودي بمواجهة الوحدة الأسبوع المقبل بسبب إصابة لحقت به بعيدا عن المباريات والتدريبات.

لابورت لم يسافر مع بعثة النصر التي تستعد لمواجهة الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن لابورت أصيب بجرح في القدم في منزله عقب مشاركته أمام الخليج في الدوري يوم السبت.

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وأوضح التقرير أن لابورت لن يتمكن من المشاركة أمام الدحيل بسبب إصابته التي تتطلب إراحته وعدم المشاركة حتى لا تتفاقم.

وأفاد التقرير بأن فرص لحاق لابورت بالمواجهة المقبلة أمام الوحدة ليست كبيرة.

سيلعب النصر ضد الوحدة يوم السبت المقبل، لحساب الجولة 13 من الدوري السعودي.

إلى ذلك، تأكد غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي عن مواجهة فريقه ضد الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا.

وذكرت قناة الإخبارية السعودية أن بعثة النصر السعودي غادرت إلى قطر لملاقاة الدحيل بدون كريستيانو رونالدو.

رونالدو سيغيب عن اللقاء من أجل الراحة بسبب شعوره بإرهاق، حسب تقارير عديدة

وذلك رغم نفاد تذاكر المباراة التي حاول الجميع الحصول عليها من أجل رؤية الدون مع النصر.

يوم السبت، حقق النصر فوزه الثالث تواليا في الدوري السعودي على حساب الخليج بنتيجة 2-0 في لقاء أقيم لحساب الجولة 12 من المسابقة.

وشهد اللقاء مشاركة القوة الضاربة للنصر بقيادة كريستيانو رونالدو الذي افتتح التسجيل، فيما أضاف لابورت الهدف الثاني.

أصبح البرتغالي أكثر لاعب ساهم بأهدافٍ في الدوريات الخليجية الكبرى (السعودية – الإمارات - قطر) منذ أول مشاركة له في يناير الماضي برصيد 35 هدفا (26 هدفا و 9 تمريرات حاسمة) وهو اللاعب الوحيد الذي تخطّى حاجز الثلاثين مساهمة بفارق 7 مساهمات عن أقرب مُلاحقيه كودجو لابا خلال هذه الفترة (28).

وارتفع رصيد النصر لـ 28 نقطة بفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر.

فيما لم يحقق الخليج الفوز في 5 مباريات بالدوري السعودي على التوالي في الدوري ويحتل المركز 15 برصيد 10 نقاط.

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