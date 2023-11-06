خبر في الجول - فحص طبي يحدد مصير معلول من المشاركة ضد سيراميكا كليوباترا

يترقب النادي الأهلي إمكانية غياب الظهير الأيسر للفريق علي معلول عن مواجهة سيراميكا كليوباترا.

علي معلول النادي : الأهلي الأهلي

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا غدا الثلاثاء على استاد القاهرة في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وعلم FilGoal.com أن معلول سيخضع لفحص طبي لتحديد مصيره من المشاركة في المباراة.

ويعاني معلول من ألم خفيف في العضلة الخلفية.

وكان اللاعب التونسي قد غاب عن المباراة الماضية ضد المقاولون العرب بقرار من مارسل كولر الذي قرر إراحة أكثر من لاعب أساسي.

وحقق الأهلي الفوز في أول 3 مواجهات بالدوري ضد المصري والإسماعيلي والمقاولون ليحتل المركز السابع بشكل مؤقت.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الـ 13 برصيد 7 نقاط من 5 مباريات.